Üheksa asja, mis aitavad hommikuti kiiremini valmis saada

Business Insider reastas üheksa asja, mis muudavad hommikul enda valmis seadmise kiiremaks.

Elektriline hambahari

Tänapäeval on müügil automaatsed elektrilised hambaharjad, mis ei lase hambapesu enne lõpetada, kui pesemiseks vajalik kaks minutit on täis tiksunud.

Telefonikorpus, millel on kaarditasku

Selleks, et vajalikud kaardid koju ei ununeks, on hea, kui telefoni korpusel on olemas kaarditasku. Kaarditaskuga telefonikorpus mitte ainult ei kaitse telefoni, vaid kannab endaga kaasas ka kõiki sinu jaoks vajalikke kaarte.

Tervise-ja unejälgija

Tänapäeval on lisaks tavalisele nutikellale, mis sinu und ja üldist tervist jälgib, võimalik endale soetada ka hoopis ehe, mis seda sama teeb. Näiteks toodab Bellabeat LeafUrban ehteid, mis toimivad kui aktiivsusmonitorid, kuid välimuselt näevad välja nagu tavalised ehted.

Võimas föön

Võimas föön aitab juukseid kuivatada kiiresti ja nõnda ei pea sa märgade juustega välja minema.

Virtuaalne assistent

Google Home on virtuaalne assistent, mis on ühendatud sinu Google'i kontoga. Sel viisil saab ta sulle ette lugeda hommikul sinu päevakava ning mängida sinu soovitud muusikat.

Espressovalmistaja

Mitte miski ei alusta hommikut paremini kui üks hea kohv. Selleks on aga vaja kvaliteetset espressomasinat. See on midagi, millest sa ei tea, et sa puudust tunned, enne kui sa pole seda kogenud.

Usaldusväärne juuksegeel

Hea väljanägemine on ülimalt tähtis ja seetõttu on oluline ka, et sul oleks kodus üks juuksegeel, mida usaldad. See on kunst, muuta enda välimus vaid hetkega väljapeetuks.

Mikrolaineahju taluvad säilituskarbid

Viimane asi, millele inimesed hommikul tõustes mõelda tahavad, on see, et mida nad lõunaks söövad. Selleks, et see mure murtud saaks, on lihtsalt õhtul või lausa mitu õhtut varem valmis teha lõunane toit ja seda hoida säilituskarbis. See on hea viis säästa raha ja süüa tervislikult.

Päeva-ja silmakreem

Päeva-ja silmakreemi kasutamine aitab hommikul tuua värskust nahale ja kaitsta seda.