Viis toiduainet, mida ei maksa enne tarbimist pesta

Toores liha. Pole vahet, kas tegu on toore kana, sealiha või veiselihaga – enne küpsetama asumist pole mõistlik seda pesta, kirjutab toiduportaal Mashed. Kui kuumtöötlemisel hävivad kõik toorel lihal leiduvad bakterid ega kujuta tervisele (enam) ohtu, siis toore liha pesemisega paiskad need liha pinnal ning kraanikausis hoopis laiali. Ka kuuma veega loputamine ei tapa kõiki liha pinnal leiduvad baktereid nii nagu seda teeb ahjukuumus või pannil praadimine. Eriti ohtlikuks kujuneb olukord siis, kui paned toore liha lõikelauale, pesed seda seal ning asud seejärel muid toiduaineid hakkima – see on lausa ristsaastumise ligimeelitamine.

Pakitud salatid ja muud aedviljad. Kui salatisegu, beebiporgandid või mistahes valmis hakitud ja pakendatud aedviljad on märgistatud kirjaga «Valmis söömiseks», siis nii see ka üldiselt on ning neid võib julgelt tarbida. Vahel on need tooted isegi kolmekordselt läbi pestud ega kujuta endast ohtu. Vastupidine olukord võib tekkida hoopis siis, kui laotad paki sisu oma köögipindadele, mis võivad olla hoopis rohkem mustemad ja kubiseda bakteritest.

Toores kalafilee. Siin kehtib sama reegel mis toore liha puhulgi – kui seda kraanikausis voolava vee all pesed, levivad kalal leiduvad bakterid terve kraanikausi ulatuses laiali. Pärast kala käitlemist ei tohi unustada kätepesu ja kõigi pindade puhastamist, mis kalaga kokku puutusid.

Munad. Enne munade poodi saatmist pestakse ka need tootjate poolt üle, et vältida vähimatki võimalust ristsaastumiseks. Seega ei pea kartma, et tood poest koju munad, mis on poodi toodud otse kanalast.

Makaronid. Mõned tavatsevad ka makarone enne keetmist üle pesta nagu seda tehakse riisi või tatra puhul. Keetmata makaronid pesemist siiski ei vaja, sest see vähendab nende tärklisesisaldust. Tärkliserikas vesi, mis jääb pasta keetmisest alles, tasub samuti ära kasutada näiteks kastme valmistamisel – see annab kastmele mõnusalt kreemja konsistentsi. Miks peaks siis makarone enne keetmist pesema ning maitseelamuse rikkuma?