Need viis küsimust muudavad su töökollektiivi tugevamaks

Väga tihti unustavad ettevõtted ära oma töötajate ideede kuulda võtmise ja nende tunnustamise, vahendab Business Insider. Tavaliselt lahkub töötaja mitte töö pärast vaid ülemuse. Kui lahkumisavaldus on üle antud, alles siis tehakse töötajaga intervjuu, et mõista mida muuta ja parandada.

Selle asemel võiks tööandjad teha intervjuusid töötajatega, kes ei plaani veel lahkuda. See võib olla ennetav meede, et hoida tublit töötajat enda juures.

Hoiatusena tuleb aga juurde öelda, et selleks, et töötaja julgeks oma ideid ja nurinaid ülemustele avaldada tuleb vestlus teha võimalikult ausaks ja turvaliseks. Töötaja ei tohi tunda, et talle surutakse midagi peale vaid peaks tundma, et tema mõtted on oodatud ja nendega arvestatakse.

Selleks, et vestlust töötajaga lihtsamaks teha on Business Insider reastanud viis küsimust, mida oma töötaja käest küsida:

Mis sulle sinu töö juures meeldib?

See küsimus seab positiivse noodi vestlusele, kus töötaja hakkab mõtlema asjadele töö juures, mis talle rahuldust pakuvad.

Kirjelda ühte head tööpäeva, mis sul hiljuti oli?

Lase neil meelde tuletada nende positiivne ja hea mälestus tööjuures. See aitab tööandjal aimu saada, et milline nende tööpäev on ja tekitab töötajas hea tunde vaadates tagasi ühele toredale tööpäevale.

Kas sa tunned, et sinu oskusi ja andeid on kasutatud parimatel viisidel?

Parimal juhul saad sa teada, et sinu töötajal on mingeid oskusi, mida sul vaja on. Sellisel juhul võidab nii töötaja kui ka tööandja: töötaja tunneb, et teda väärtustatakse ja tema oskusi märgatakse; ülemus saab pakkuda töötajatele võimalusi enda tugevusi arendada ja vimalik et seeläbi teenida ka tulu ettevõttele.

Kas sind tunnustatakse piisavalt sinu tehtud töö eest?

Suurtel ettevõtetel on tihti raske märgata kõiki alluvaid, mistõttu võib mõni tunnustus minna kaduma

Kas sa tunned, et sind austatakse?

Ülemused peaksid seda küsimust küsima, et teada saada, kui terve nende meeskond on. Kas on mõni tüli üleval, mis rikub head meeskonnatööd? Kas see tüli rikub ka üldist õhkkonda ja sunnib seeläbi inimesi ettevõttest lahkuma? Uuringud on näidanud, et austus on ülimalt oluline töökollektiivis.