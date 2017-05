Seitse inimest su elus, kellelt ei tasu rahanõu küsida

Rahanõuannete portaal Don’tWasteYourMoney pakub välja seitse inimtüüpi, kelle nõuanded ei pruugi alati olla kõige tulusamad ja tõele vastavad.

Rahahädas sõber. Kui tema pangakonto on miinustes, siis on ta ilmselgelt elus midagi valesti teinud ega kvalifitseeru adekvaatseks allikaks, kelle nõuandeid kuulda võtta. Kui temalt on midagi õppida, siis pigem seda, kuidas mitte oma rahaga ümber käia.

«Onu Heino». Paljudel on mõni sugulane, kes peab ennast rahatargaks ning jagab nõuandeid igasse ilmakaarde, kuigi tal endale elus nii hästi ei lähe. Samuti ei ole mõistlik kinni hakata igast sellise sugulase koostööpakkumisest, heast kampaaniast või investeeringust, sest kahjuks esineb väga sageli ka sugulaste ja sõprade vahel olukordi, kus üks püüab teisel nahka üle kõrvade tõmmata ning teda lihtlabaselt petta.

«Eksperdid» sotsiaalmeedias. Samamoodi tuleks skeptiline olla sotsiaalmeedias – seda nii juhul, kui küsid ise seal suurelt ringilt nõu või kui näed ka mingit investeerimis- või lisatööpakkumist. See, et inimesel endal selles valdkonnas hästi läheb ning ta soovitab seda oma «sõpradele» sotsiaalmeedias, ei tähenda automaatselt, et tegu on hea võimalusega ning kõik on nii roosiline.

Naabrid. Naaber võib pidada ennast sealse kinnisvara eksperdiks, sest ometi elate ju ühes piirkonnas ning teate selle plusse ja miinuseid. Kui plaanid oma kodu müüa ning otsid võimalusi selle väärtuse kasvatamisel, siis ei tasu ka iga naabri väidet puhta kullana võtta. Näiteks võib ta väita, et basseini olemasolu või aia laiendamine kasvatab kogupinna väärtust, ent mõned väikelastega noored pered võivad basseini näha just potentsiaalse ohuna ning igaüks ei tahagi suurt aeda, kus peab rohkem muru niitma. Seega on paljud asjad suhtelised ning on lõppude lõpuks sinu enda otsustada.

Isehakanud finantsekspert. Võibolla on ta lugenud palju kirjandust selle kohta, läbinud paar kursust ülikoolis ning hakkabki nüüd tuttavaid nõustama. See aga ei tähenda, et teda saab kohe usaldusväärseks eksperdiks pidada. Esmalt tuleks selgeks teha, milline on ta enda reaalne kogemus rahaasjade korraldamisel ehk kas ta ajab vaid tühja juttu või ongi rahaasjus edukas.

Kehva mainega finantsekspert. Igas valdkonnas leidub inimesi, kelle tulemused pole nii silmapaistvad. Niisamuti on ka neid, kes mõtlevad vaid enda kasule ning petavad oma kliente. Kui valid endale eksperdist finantsnõustajat, siis tee kindlaks, et tema nõuandeid saab usaldada ning ta pole oma varasematele klientidele midagi kurja teinud.

Kolleegid. Siin on asi pigem selles, et kolleegil võis ju üht rada pidi käies hästi minna, ent see ei tähenda kohe, et samasugune rahakäitumine on kõigile sobiv. Kolleegid ei tea, millised on sinu kulutused ja mille arvelt saaks täpsemalt kokku hoida, millele peaks aga rohkem kulutama. Kõik need osad peaksid olema sinu enda koostatud rahaasjade korraldamise plaanis. Seega mis puutub kolleegidesse, siis nende nõuandeid võid ju kuulata, kuid oma otsused tee siiski ise ja vastavalt iseenda olukorrale.