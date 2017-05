Retseptivideo: Juubeli kanašašlõkk värske salatiga

Üks toredamaid viise, kuidas suvi või ilusamate ilmade korral ehk hiliskevadki sisse õnnistada, on pere või sõpradega üks korralik grillipäev korraldada ja mõned poelettidele tulnud uued šašlõkitooted läbi katsetada. Nõo Lihavürst koos Fitlap.ee-ga tuletab vastu suve meelde, et hea šašlõkk saab ühtlasi olla ka täiesti figuurisõbralik ja just sellele mõeldes Nõo Lihavürst ka selleks grillihooajaks oma maitsvaid ja kaalusõbralikke šašlõkimarinaade soovitab.