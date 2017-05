Tuntud päikesekreem kukkus SPF-testis läbi

Test 14 tuntud päikesekreemiga tehti laboris, kus mõõdeti nende päikesekaitsefiltri (SPF) ja UVA-kiirguse vastavust pakendil märgitule. Testi läbisid 13 päikesekreemi, üks ei vastanud nõuetele.

Avon Sun+ Multi Protection Moisturising Sun Lotion SPF30 / avon.co.uk

Avoni Sun+ Multi Protection Moisturising Sun Lotion SPF30 (150ml) ei sisaldanud lubatud koguses päikesekaitsefiltrit. Organisatsioon hoiatas inimesi päikesekreemi eest ja nimetas ta «Ära osta!» tooteks.

«On masendav näha, et kuigi enamik päikesekreeme läbis meie katse, siis oli ikkagi üks päikesekreem mis ei vastanud lubatud päikesekaitsele,» sõnas organisatsiooni samanimelise ajakirja toimetaja Richard Headland. «Tootjad peaksid müüma vaid tooteid, mis vastavad nende poolt lubatud tingimustele. Meie organisatsioon jätkab toodete kontrollimist.»

Avoni pressiesindaja sõnas Huffington Postile, et nende ettevõte usaldab nende enda päikesekaitsefiltri mõõtmisi, mis on vastanud pakendil märgitule. «Me usaldame ja seisame nende tulemuste eest, mis me oleme saanud ise oma päikesekreemi mõõtes. Meie tulemuseks on Avon Sun+ Multi Protection Moisturising Sun Lotion päikesekreemil SPF30,» sõnas pressiesindaja.

«Avonil on üle saja aasta kogemust, et arendada ja toota auhinnaväärilisi ilutooteid, mis vastavad globaalsele tööstusharu standarditele. Tarbijad ei pea kartma osta Avoni tooteid, need on turvalised ja tõhusad,» märkis ta.