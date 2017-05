Loe ja võrdle: kui palju läheb nädalavahetuse minipuhkus maksma mujal riikides

Deutsche Bank võttis maailma hindu võrdlevas raportis «Mapping the World's Prices» minipuhkuse maksumust koostades aluseks järgmised komponendid:

kaks ööd kahele viietärnihotellis

kaks lõunat pubis

kaks õhtusööki restoranis

autorent kaheks päevaks

kaks pooleliitrist õlut pubis

neli liitrit vett või karastusjooke hotellis tarbimiseks

teksad ja paar spordijalatseid kohalikust kauplusest

Selgus, et kõige kallim on minipuhkuse pidamine Itaalia pealinnas Milanos ning sellele järgnevad veel viis Euroopa riiki, nende seas meie lähinaaber Rootsi. Soodsaimad Euroopa riigid lühikeseks reisiks on aga Türgi ja Poola.

Eestit ega teisi Balti riike hinnavõrdlusesse ei kaasatud, kuid võib arvata, et need jääksid oma hinnaklassilt samuti soodsamasse poolde. Eesti hotellide ja restoranide liidu andmeil on Eestis kuus viietärnihotelli - Schlössle, Savoy, St Petersbourg, Telegraaf, Kolm Õde ning Pädaste. Kaks ööd Telegraafi hotellis järgmisel nädalavahetusel maksab 670 eurot, Pädastes 456 eurot, teised hotellid on välja müüdud.

Kaks lõunat Tallinna pubis kahele võivad jääda 50-60 euro piiresse, kaks õhtusööki küündida üle saja euro. Kaks õlut pubis maksaksid keskeltläbi kaheksa eurot, neli liitrit vett aga alla viie euro. Sõiduauto võib kaheks päevaks rentida umbes 50 euro eest. Lisanduksid veel paar korralikke teksasid ja spordijalatseid, kumbki umbes 50+50 eurot. Seega olenevalt hotelli maksumusest võib säärase minipuhkuse hind Eestis jääda 750-950 euro piiresse.

Kuna viietärnihotellid on Eestis pigem suunatud jõukale turistile kui kohalikule tarbijale, siis kolme- ja neljatärnihotellides jääb kahe öö hind pigem 150-300 euro kanti ning seega kujuneks puhkuse hind märksa soodsamaks.