Parimaks väikeettevõttest praktikakohaks kuulutati restoran Otepääl

Vaid viie töötajaga Mr. Jakob (OÜ Naudingumaitse) on kujunenud Valgamaa Kutsehariduskeskusele väärt praktikabaasiks, kus kokaõpilased saavad oskusi lihvida. 19. mail annab maaeluminister Tarmo Tamm restoranile üle parima väikettevõttest praktikakoha auhinna.

Mr. Jakobi ühe asutaja ja juhi Jorma Riivaldi sõnul peab ettevõte järeltuleva köögipõlvkonna kasvatamist meeldivaks kohuseks. Koostöö kutsekoolidega on neil hästi laabunud ja nii mõnigi innukas praktikal olnu juhib tema sõnul mujal juba ise toiduvalmistamise protsessi.

«Käime Maanusega (Tafenau; restorani kaasasutaja - toim.) ka ise kutsekoolides õpilastega praktilisi tunde läbi viimas. See on põnev nii meile kui ka õpilastele, sest rutiinne keskond muutub põnevamaks,» lisas ta.

Eesti tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul on Mr. Jakob ehe näide sellest, kuidas järelkasvu investeerimiseks ja noorte hariduse toetamiseks ei pea olema suur ja rikas ettevõte, vaid peab olema soovi ja missioonitunnet.

«Mr. Jakobis lähenetakse igale praktikandile personaalselt ja püütakse lisaks praktikaeesmärkide täitmisele õpetada uusi oskusi, et praktikat mitmekesisemaks ja huvitavamaks muuta,» ütles ta.

Tamsar kirjeldas, et ettevõtte konkursile esitanud Valgamaa kutsehariduskeskus tõi veel välja, et kuna restorani vedajad Jorma Riivald ja Maanus Tafenau on tuntud BBQ-meistrid, siis on nendega koos töötamine mitmeid õppureid inspireerinud ja tõstnud nende huvi kokanduse eriala vastu. Samuti pööratakse praktika jooksul palju tähelepanu tööohutusele.

Maaeluminister Tarmo Tamm lisas, et praktikapakkumistega panustab restoran ka kohaliku elu edendamisse ja piirkonna majanduslikku arengusse. Lisaks sellele paistab Mr. Jakob silma sellega, et toitude valmistamisel kasutatakse kohalikku toorainet ning väärtustatakse kohalikke põllumehi.

Tööandjate keskliit tunnustab igal aastal üht kuni 49 töötajaga tööandjat, kelle tegevus praktika- ja/või töökohapõhise õppe kohtade pakkumisel paistab silma süsteemse ja järjepideva lähenemisega. Võitja saab auhinnaks klaasikunstnik Ivo Lille valmistatud skulptuuri ning õiguse kasutada spetsiaalset märgist.