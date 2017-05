Kas lihast eralduvat punast vedelikku peaks kartma?

Sarnaselt veres leiduvale hemoglobiinile kannab ka müoglobiin looma lihaskiududes edasi hapnikku. Õhu ja soojusega kokkupuutel muudab müoglobiin värvi ning seepärast hakkabki liha kuumutades pruunistuma või omandab hallikaspruunika värvi ka siis, kui see on liiga kauaks sooja õhu kätte seisma jäetud.

Niisamuti pole ka küpsenud lihast eralduv punane vedelik veri, vaid seesama müoglobiin. Rohkelt müoglobiini on ka veiselihas, mis tähendab, et veiseliha ei pea täielikult kuumtöötlema, vaid võib jätta ka poolküpseks ning selle tulipunane keskosa annabki märku suurest müoglobiinisisaldusest. Seega kui keegi kurdab pooltoore veiseliha üle, saad teda rahustada, et tegu on lihtsalt valguga.