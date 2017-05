Toit, mida Gordon Ramsay restoranis kunagi ei telliks

Ramsay soovitas enne päevapakkumise tellimist kelnerilt küsida, mis oli neil eile päevasupiks. Kui eilse päevasupi ning tänase päevaprae komponendid ühtivad, siis on suur tõenäosus, et restoran kasutab järjepidevalt ning mitme päeva vältel ära samu toidujääke.

Samas ei saa seda välistada ka siis, kui need ei ühti. Päevapakkumisega üritatakse sageli soodsama hinnaga vabaneda toiduainetest, mis hakkavad õige pea aeguma või tehakse näiteks supp ülejäänud toiduainetest. See ei tähenda küll, et päevapraad on alati halb valik või et iga restoran nii teeb, kuid päevapakkumine ei pruugi olla ka kõige kvaliteetsem.

Ramsay ütles veel, et toitude osas tasub teenindajalt julgelt soovitust küsida, sest nad jõuavad suurema osa menüüs leiduvast ise läbi proovida ning teavad ka, kas kokk muudab mõningaid komponente hooajaliselt, mis on kohalike lemmik jm.

Müüt restoranide kohta, mis teda hulluks ajab, on aga see, et igaüks võib restoraniomanikuks hakata. Ta märgib, et töö restoranis pole sugugi nii lihtne ning amatööridele see ka edu ei too.