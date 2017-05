Kui palju erinevad pealinna turgudel hinnad?

Kui Nõmme turul ja keskturul on hinnad üsna kindlad ja aastate jooksul välja kujunenud, siis Balti jaama turumüüjad ei olnud eile enne avamist jõudnud veel kõikidele toodetele hindu juurde panna. «Vaatame, mis teised panevad, ja mõtleme veel,» sõnas üks müüjatest. Küll aga oli üks neist nõus avaldama plaanitud hinnad.

Vastavatud Balti jaama turul on võrreldes teiste turgudega kõige soodsamad värske kartul, porgand, suvikõrvits, ploomid ja arbuus. Eesti kurk ja maasikad on aga kallimad kui teistel turgudel.

Suurim hinnavahe on murelitel ja kurkidel. Kõige soodsamaid mureleid saab keskturult, kus võrreldes konkurentidega tuleb kilo murelite eest välja käia pea poole vähem – 5,5 eurot.

Eesti tooteid turul veel peaaegu ei olegi, letid on lookas Kreeka maasikatest ja Hispaania vaarikatest. Küll aga on võimalik osta kodumaist kurki. Kõige soodsamalt saab eesti kurki Nõmme turult, kus kilohind maksab poolteist eurot. Teistel turgudel on kurgihind kas kaks või lausa kolm korda kallim.

HINNATABEL

Toode (kg) Keskturg (eurodes) Balti jaam (eurodes)* Nõmme turg (eurodes) Kurk (Eesti) 3,2 4,5 1,5 Tomat 2,5 3,5 5 Värske kartul 2,2 1,5 2 Värske hapukurk 5 6 7 Redis (kimbu hind) 1 1 1,2 Herned 6,8 - 9 Küüslauk 7 8 8 Mugulsibul 1,4 - 2,5 Uba 10 - 8 Porgand 1,5 0,9 2 Peet 1,5 - - Maasikad 3,5 4,5 4 Mustikad 10 10 12 Arbuus 1,9 1,5 2,5 Lillkapsas - 3,9 3,5 Murel 5,5 10 12 Vaarikas 18 23,2 30 Kapsas 1,6 1,5 1,5 Ploom 4,5 2,8 - Kaalikas 1,6 - 2,5 Suvikõrvits 3,5 2,9 3,5

*Hinnad võivad turu olukorrast olenevalt veel muutuda.