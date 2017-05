MTA püüab madalapalgaliste toetuse maksmisega alustada uuel nädalal

Hiljuti on pöördunud Postimehe poole mitu murelikku inimest, kes kurdavad, et maksu- ja tolliameti kodulehel on lubatud madalapalgaliste toetuste maksmisega alustada maikuus, ent seni pole sellest veel kippu ega kõppu. Maksu- ja tolliameti avalike suhete juht Rainer Laurits ütles Postimehele, et amet alustab madalapalgaliste tulumaksu tagastusega eeldatavalt järgmise nädala jooksul.

«Loodame, et jõuame suuremale osale taotlejatest teha tagastuse nädalaga. Kuna aga madalapalgaliste tulumaksutagastus on seotud juba esitatud tuludeklaratsiooniga, siis neil inimestel, kelle tuludeklaratsioon on veel kontrollimisel, tuleb siiski veidi rohkem aega varuda. Toimetame siin nii kiiresti kui jõuame ja hiljemalt juuli alguseks on kõik tagastused käes,» selgitas Laurits.

Taotluse madalapalgaliste toetuse saamiseks esitas kokku 80 043 inimest, kellele kuulub esialgsetel andmetel tagastamisele 29,1 miljonit eurot. Maksu- ja tolliamet maksab toetused välja sarnaselt tulumaksu tagastusele hiljemalt 3. juuliks.

Madalapalgaliste töötajate toetust maksti sel aastal esmakordselt ning selle saamiseks pidi inimene olema möödunud aasta jooksul töötanud täiskohaga vähemalt kuus kuud ja saanud brutotulu kokku alla 7817 euro. Tegelikkusest erinevate tuluandmete esitamise korral on võimalik toetust tagasi nõuda kuni viis aastat peale toetuse väljamaksmist.

