Põhjus, miks ei tasu šampanjapudelit alati külmkappi panna

Moët & Chandon šampanjade kvaliteedijuht Marie-Christine Osselin soovitab, et kui šampanja tarbitakse ära 3-4 päeva jooksul alates ostuhetkest, võib seda külmkapis hoida, ent sellest kauem aega pigem mitte, kirjutab HouseBeautiful. Põhjus on lihtne, ent kõik ei pruugi seda taibata.

Nimelt hakkab korgitamme materjalist kork külmas ajapikku kuivama ning sellesse võivad tekkida pisikesed mõrad. Nii nõrgeneb ka korgi haare ning õhk võib pudelisse sisse pääseda. Kuna šampanja oksüdeerub õhu käes, siis võib kokkupuude õhuga veidi ka selle maitset ja lõhna muuta.

Seega kui ostad šampanja ning plaanite tähistama hakata alles nädala pärast, siis pane see ootama pigem jahedasse ja hämarasse, ühtlase temperatuuriga kohta. Sobib näiteks kelder või miks mitte ka kapp. 15-20 minutit enne serveerimist võid šampanjapudeli panna jääga täidetud ämbrisse või muusse anumasse ning õige pea on see serveerimiseks õige temperatuuri saavutanud.