Suvine salat: Juubeli kanašašlõkk virsiku, kurgi ja peekoni salatiga

Juubeli kanašašlõki on heaks kiitnud ka treening- ning nõustamisprogramm Fitlap.ee. Seega on uus retsept mõeldud ka kaalujälgijatele nautimiseks. Kogused on täpselt ühe inimese portsjoniks.

Juubeli kanašašlõkk on maitselt mahe ja hästi kodune, kuid siiski oskuslikult maitsestatud. Selle marinaadis ei ole kasutatud tugevaid vürtse, kuid lihtsa klassikalise maitsestamisega on saavutatud väga hea ning lihtne marinaad, mis meeldib nii suurtele kui väikestele. Kuna kanašašlõkk on päris suurte tükkidena, mitte klassikaliste kuubikutena, siis seda saab ideaalselt grillida ka restil või hoopis ahjus. Kuna Juubeli kanašašlõkk on hästi mahe, siis otsustasime salatisse tuua juurde huvitavaid nüansse ja valmistada veidi omapärasem ning huvitavam salat, mis mõjub korraliku pearoa, mitte lisandina.

Salat on virsikutest, kurgist ja peekonist, mille kastmeks on vaid õli, mesi ja sidrunimahl. Kõlab lihtsalt, kuid maitseb suurepäraselt. Kuna kogu praad on ju tegelikult väga kerge ja tervislik, siis ei tasu üldse karta peekonit salati sees ning pealegi on see suurepärane kooslus! Virsik annab salatile mõnusalt magusa maitse ja kurk suvise värskuse. Teadagi sobib magus ja soolane maitse hästi kokku ning täiustavad teineteist. Nii lisasimegi salatile ka praetud toorsuitsupeekonit. Lisasime ka roomasalatit, et salat oleks täidlasem ja näeks ikka salati moodi välja ka. Salatit võib täiustada vaid soola ja pipraga, kuna koostisosad on kõik omaette tugeva maitsega, siis ei vaja nad lisamaitseid.

Samal ajal, kui kanašašlõkk küpseb, siis prae pannil peekon. Haki salat ning sega kaste kokku. Ja voila, ongi suurepärane söök grilliõhtuks valmis!

Koostisosad:

Juubeli kanašašlõkk 110.22 g

Virsik 251.18 g

Oliivõli 2.94 g

Toorsuitsupeekon (rasva 18%) 9.87 g

Mesi 3.03 g

Kurk 48.54 g

Rooma salat 21.51 g

Sidrunimahl

Valmistamisõpetus:

Küpseta Juubeli kanašašlõkk 15-20 minutit ahjus või grillil.

Prae peekon.

Pese, puhasta ja viiluta virsikud, kurk ning rooma salat.

Sega kokku salatikastmeks õli, mesi, ja sidrunimahl.

Maitsesta soola ja pipraga.