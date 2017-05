Veidrad katsetused jätkuvad: müüki tulevad lahtinööbitava sääreosaga teksad

Sel aastal on internetiavarused kihama pannud TopShopi ema-teksad, mille põlveosa on läbipaistvast kilematerjalist, ning «Moto Clear Plastic Straight Leg Jeans», mis on täiesti läbipaistvad. Nüüd on aga riidepood Opening Ceremony toonud turule teksapüksid, mille sääreosa saab eemaldada nii, et pikkadest pükstest saavad lühikesed, vahendab Independent.

@alealimay wearing Y/PROJECT velvet body and cut out jeans / shot by @allbyallen / #alealimay #yproject A post shared by Y/PROJECT (@yproject_official) on Apr 26, 2017 at 12:52am PDT

Iseenesest pakuvad need püksid riietumislahendust pidevalt muutliku ilma osas, mil hommikul välja minnes on jahe ning jalga tuleb panna pikad püksid, ent lõuna ajal vajaksid soojenenud ilma tõttu lühikesi pükse. Need püksid saab vajadusel lahti nööpida ning seejärel saadki jalgadele päikest.

Opening Ceremony ja Y/Projecti koostööna valminud teksad tulevad müüki 346 Inglise naelaga (veidi üle 400 euro) ning neid on saadaval kahes värvitoonis - musta ja helesinisena.

Sotsiaalmeedia on need püksid igatahes juba kihama pannud ning inimesed teevad kummalise riideeseme üle nalja.