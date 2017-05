Üheksa parimat ettevõtet, kus töötada

FOTO: Frank May/picture-alliance / Frank May

LinkedIn on maailma suurima internetis asuv võrgustik, mis koondab erinevate valdkondade spetsialiste.

Mõned töökohad on teistest paremad palga, boonuste, soodustuste, vaba aja või muude tunnuste poolest. Ärile ja tööhõivele suunatud sotsiaalmeedia keskkond LinkedIn on reastanud üheksa ettevõtet, kus on väga hea töötada.