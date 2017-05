Lotoga üle 134 000 euro võitnud mees plaanib raha hoida tuleviku tarbeks

Ühe mänguväljaga pliks-plaks võidupilet osteti Viimsi Rimist. Võitjaks osutus tootmisvaldkonnas tegutsev Harjumaa mees, kelle peres on kaks last ja juba ka kolm lapselast.

Võitja sõnul mängib ta lotot aeg-ajalt, kui meelde tuleb. Siis ostab ta alati ühe Viking Lotto ja ühe Eurojackpoti pileti, et õnnele suurem võimalus anda. Oma võidust sai mees teada juhuslikult, mitu nädalat pärast loosimist veebist numbreid kontrollides.

Võiduemotsioon on veel nii värske, et mehe sõnul soovib ta enne abikaasaga nõu pidada, kui raha kulutamiseks plaane tegema hakkab. Küll aga arvab ta, et pigem investeerib raha tuleviku tarbeks, kui et kohe ära kulutab. Seni on mees saanud vaid väikevõite, aga suuremat lotovõitu saada on tema sõnul väga tore.