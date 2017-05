Kuidas meeldida inimestele vähem kui nelja sekundiga?

Esmamulje on ülimalt oluline, et saada soovitud töökoht ja leida sõpru, vahendab The Independent. Nicholas Boothman on kirjutanud raamatu «Kuidas meeldida inimestele vähem kui 90 sekundiga» ja jagab neli nippi, mida igaüks peaks meeles pidama esmakohtumistel.

1. Ole avatud

Boothmani sõnul peaksid sa oled avatud nii oma käitumise kui ka suhtumisega. Boothmann soovitab suunata oma süda vestluskaaslase suunas ja mitte seda katta käte või käevartega. Kui kannad jakki, siis nööbi ta enne kohtumist lahti.

Sama oluline on olla positiivse suhtumisega.

2. Hoia silmsidet

Boothmani sõnul peaksid sina olema see, kes algatab silmsidet ja laseb oma positiivsel hoiakul silmadest välja paista.

Kui tunned end ebamugavalt silmside loomisel, siis soovitab Boothman ühte harjutust: televiisorit vaadates jälgi ekraanil olevate tegelaste silmavärvi ja ütle, mis värvi nende silmad on. Lõpuks harjud sa ära silmside loomisega.

Kuid ära hakka seda liialt kasutama. Carol Kindey Goman kirjutas Forbese ajakirjas, et liiga palju silmsidet võib vestluskaaslase panna tundma end halvasti ja ebamugavalt.

3. Naerata

Boothman soovitab olla sul esimene, kes naeratab. Sellega saadad sa vestluskaaslase sõnumi, et oled siiras.

4. Ütle «tere!»

Olenemata sellest, kas ütled meelsamini «tere», «tervist», «tsau» või mingit muud tervitamisviisi, kui sa teed seda rõõmuga, siis tunneb ka vestluskaaslane ennast hästi. Järgmisena tuleb välja sirutada käsi ja anda üks tugev, kuid mitte liiga jõuline, käepigistus.

Kui inimene ütleb sulle oma nime, siis korda seda. Näiteks: «Mari. Rõõm sinuga tutvuda, Mari!»