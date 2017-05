Tudengid kasutavad rosmariini, et paremaid eksamitulemusi saada

Terve öö õppimised, pikad päevad raamatukogus ja viimase minuti meeldetuletamised ei ole võõrad ühelegi õppurile, vahendab The Independent.

Eksamiperioodi ajal on tõusnud aga ühe ootamatu toote müüginumbrid – rosmariin. Hiljutine uuring väidab, et rosmariin aitab mälu parandada.

Suurbritannias asuv tervisliku toidu poekett Holland & Barrett väidab, et neil on rosmariini müük kasvanud võrreldes eelmise aastaga 187 protsenti.

Nõudlus on nii suur, et nad on pidanud tellima toodet juurde.

«Me nägime kõrget nõudlust rosmariini järele ja seniks kuni eksamiperiood kestab, oleme varunud suure hulga rosmariini,» sõnas keti Holland & Barrett pressiesindaja.

Uuringuga rosmariini kasulikkusest tuli välja Northumbria ülikool. Uurijad leidsid, et tudengid, kes õppisid ruumis, milles oli rosmariini lõhn, said hiljem viis kuni seitse korda parema tulemuse mälutestis.