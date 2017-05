Kuidas olla tööl õnnelik?

Ühe uuringu kohaselt on tööl õnnelikud vaid 13 protsenti inimestest, vahendab nbcnews.com. Tööl õnnetu olemine ei mõjuta mitte ainult inimest emotsionaalselt vaid on ohtlik ka tervisele.

Selleks, et tööl käimine aga õnnelikuks teeks on ühe nipina enda suhtumise muutmine. Rahulolu töö juures tagab ka parema tervise. «On ülimalt palju materjali selle kohta, et õnnelikumad inimesed on ka tervemad,» sõnas USAs asuva Winsconsin-Madisoni ülikooli professor positiivses psühholoogias, doktor Richard J. Davidson.

Samas koolis professorina töötava psühholoog Shilagh Mirgaini sõnul muudab tööl käimise õnnelikumaks viie kolme numbri meeles pidamine: viis, kolm ja üks.

1. Mediteeri iga päev viis minutit

Mirgaini sõnul tuleks enda päevakavas teha ruumi viie minuti meditatsiooniks. Meditatsioon, mida tema soovitab ei vaja kuude pikkust õppimist. Tuleb lihtsalt oma hingamisele keskenduda. «Jälgi oma hingamist ja nii pea kui mõte hakkab mujale jooksma, mine tagasi oma hindamise jälgimise juurde,» õpetas ta. «Sedasi õpetad sa oma ajule keskendumist.»

Need viis minutit meditatsiooni aitab meie peas vähendada müra ja vähendada stressi.

2. Kirjuta üles kolm head asja, mis juhtus

Tee õnnelikkuse juurde võib olla isegi lühem – sa võid oma tuju parandada vaid headele asjadele keskendudes.

«Uuring näitas, et kahe nädalapärast tundsid inimesed end kaks protsenti õnnelikumana,» sõnas Mirgain. «Pärast nelja nädalat olid katsealused viis protsenti õnnelikumad ja kuue kuu pärast lausa üheksa protsenti õnnelikumas. Ja see on asi, mis võtab sul vähem kui minut päevas.»

Õpetades oma aju nägema positiivseid asju negatiivsete asemel, hakkab aju ise viimaks keskenduma rohkem positiivsetele asjadele.

3. Tee päevas üks heategu

Mirgaini viimane soovitus on heateo tegemine.

«Reaalsus on see, et me tunneme end palju õnnelikumana ja paremini, kui me teeme kellelegi teisele midagi head,» seletas ta.

Seligmani sõnul aitab heategude tegemine ja teiste vastu austuse ja headuse üles näitamine muuta ka nende suhtumist sinusse.