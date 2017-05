Kümme viga, mis sušit süües teed

News.co.au uuris Sydney parimatelt sušikokkadelt, millised on põhivead, mida sušisööjad teevad.

1. Lõpeta vasabi segamine sojakastmesse

Kokk Sungyong Lee sõnul ei tohiks tegelikult sušit süües tunda vajadust vasabi järele. «Kala peaks ise olema piisavalt hästi maitsestatud,» sõnas ta. «Vasabit on tihti juba kokk lisanud nigiri- suši rullile.»

2. Ära pane ingverit nigiri-suši peale ja söö seda koos sušiga

«Marineeritud ingverit tuleks süüa erinevate sušitükkide vahepeal, et puhastada maitsepaletti,» sõnas kokk Chase Kojima.

3. Sušipulki ei tohiks omavahel hõõruda

Kokk Sunil Shrestha sõnul hõõruvad külastajad tihti enne suši söömist puidust pulki omavahel kokku, kuigi see on restoranis tabu, sest restoranid kasutavad väga kvaliteetseid sušipulki.

4. Nigiri-suši peale ei tohiks sojakastet lisada

«Kui oled purist, siis peaksid nigiri't süües sojakastmest eemale vaatama,» sõnas Lee.

Kojima nõustub. «Kui sulle serveeritakse mõnes heas Jaapani restoranis nigiri't, siis peaks see olema juba piisavalt maitsestatud,» sõnas ta.

5. Hea uudis kõigile, kes on vaevas pulkadega söömises – nigiri-sušit tuleks süüa kätega

«Traditsioonilist sušit süüakse kätega ja portsjonid on täpselt nii suured, et üks tükk mahub korraga suhu,» selgitas Shrestha. «Seetõttu pakutakse paljudes Jaapani restoranides enne söömist kuuma rätikut, et saaksid oma käsi puhastada.»

6. Nigiri't tuleks süüa tagurpidi

«Kui ma söön nigiri't, siis pööran ta alati enne tagurpidi, et kala puudutaks mu keelt esimesena,» selgitas Lee.

7. Ära poolita sušit, see tuleks ühe korraga suhu pista

«Suši on disainitud selliselt, et teda saaks ühekorraga süüa, mistõttu tuleks iga tükk korraga suhu pista,» sõnas Chase. «Kui sa ei suuda seda ühe hammustusega süüa, siis lase kokal ta endale väiksemaks teha.»

Lee lisas, et kui ühte tükki süüa kahe ampsuga, siis ei maitse teine amps enam nii hästi kui esimene.

8. Suši söömisel on tegelikult kindel järjekord

«Tuleks alustada kergema maitsega kaladest, seega liigu valgest kalast rasvasema kala, nagu näiteks lõhe või tuunikala juurde. Seejärel makrell, nigiri ja viimasena kammkarp,» õpetas Lee. «Kui sa sööd tugevama maitsega kalasid enne, siis ei tunne sa hiljem õrnemaid maitseid nii hästi.»

9. Küpsetatud tuunikala kõlab kahtlaselt

«Palun ära telli sušit, mis sisaldab konserveeritud tuunikala või lõhet,» palus Lee. «Proovi parem toorest kala, see maitse on palju parem.»

10. Vein ei sobi eriti sušiga kokku

Suši kõrvale tuleks juua saket, mitte veini.