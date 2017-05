Pildid Instagramis, millest kõik on ammu tüdinenud

Portaal PureWow koostas nimekirja piltidest, millest Instagram juba ammuilma uputab ning mis pole enam väga originaalsed ega huvipakkuvad.

Eputavad trennipildid. Trenn on mõnus ja tervisele kasulik, ent mitte siis, kui teed seda selleks, et teistele näidata ning nende tunnustust taga nõuda. Seda eriti juhul, kui oled teinud vaid 30 kätekõverdust või istessetõusu.

Kehva kvaliteediga fotod. Kui pildilt ei saa hästi aru, mida on püütud jäädvustada, on see järelikult halb pilt ega tekita kelleski vaimustust. Tänapäeval saab ka juba soodsama hinnaklassi nutitelefoniga üsna kvaliteetseid pilte teha, mistõttu näitab kehva kvaliteediga pilt vaid sinu enda oskamatust.

Videod ja pildid kontsertidest. 99 protsendil juhtudest on samuti tegu pildiga, millelt suurt midagi aru ei saa või videoga, kus on väga halb heli. Mis mõte on seega nende jagamisel? Kontserti võiks filmimise asemel täiel rinnal kohapeal nautida ja saadud kogemus omaenda mällu salvestada.

Intiimsed pildid paarikestest. On küll tore, et olete armunud, ent uniste nägudega selfie teist kahest voodis ei huvita kedagi.

Fotod piinlikus olukorras inimestest. Pildid baariletil tantsivast või pärast pidu oksendavast sõbrannast jäägu pigem teie endi vahele. Teistel inimestel on neid peaaegu sama piinlik vaadata kui pildilolijal endal.

Kohvikunst. Latte'le joonistatud südameid ja lilli oleme juba korduvalt näinud. Kohv nagu kohv ikka.

Ebaisuäratav toit. Kui sulle endale ei meeldinud seda vaadata, siis milleks veel pilt teha ja Instagrami panna? Oota parem veidi paremat ja fotogeenilisemat toidukogemust.

Need lõputud koerapildid. Koerad on armsad igas olukorras, ent see ei tähenda, et kõik tahaks neid ka igas olukorras näha. Igapäevaselt lisatavad koerapildid muutuvad õige pea tülikaks.

Pilt lennupiletist/passist. Saame aru, et reisid sageli. Pilt lennupiletist on aga üsna igav ning eputav – lisa parem pilt sellest, kuhu sa kohale jõudsid.

Rohkem kui kaks pilti päevas. Las midagi jääb ka kujutlusvõimele – iga sammu su päevast ei ole tõesti huvitav kõigil näha.

Inspireerivad tsitaadid. Seda tsitaati oleme juba tõenäoliselt kuulnud ning suvaliselt internetist võetud pilt ei paku kellelegi suurt huvi.

Päiksetõusud või -loojangud. Suur on tõenäosus, et kõik on korra elus näinud nii päikesetõusu kui ka loojumist. Kui need pildid muutuvad sagedaseks, läheb see juba igavaks.

Fotod, mida sa ise ei teinud. Teiste tehtud fotodele kehtib autoriõigus ning neid enda nime all esitada on lihtsalt ebaviisakas.