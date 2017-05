Warren Buffetti viis eriti kokkuhoidlikku harjumust

Buffett ei pea ennast väga kokkuhoidlikuks inimeseks, vaid pigem meheks, kellel on lihtne maitse, kirjutab Business Insider. «Ma ostan endale kõike, mida soovin – kuid kas kümme maja teeks mu õnnelikumaks? Mulle ei pruugi ka sajadollariline eine maitseda rohkem kui McDonald’si hamburger,» rääkis Buffett.

Business Insider reastas viis väidetavat fakti Buffetti kokkuhoidlikkuse kohta, mis näitavad, et rikkus ei pea tähendama suurt luksust ja pillavat elustiili.

Ta elab majas, mille ostis 1958. aastal. Buffett ostis maja Omahas, Nebraskas toona 31 500 dollariga ning ütleb, et ei vahetaks seda mingisuguse muu eluaseme vastu. Tänapäeval oleks aga sama suure maja hind kordades kopsakam. Kui soovid elada nagu Buffett, siis tasub samuti soetada soodsam ja säästlikum eluase sellest, millise tegelikkuses jaksaksid osta, sest kallid eluasemekulud võivad eelarvesse suure augu teha.

Ta alustab päeva soodsa hommikusöögiga. Võib arvata, et igal rikkuril on kodus oma isiklik kokk, kes valmistab talle hommikuti midagi uhket süüa. Buffetti puhul see nii pole ning ta on tuntud hoopis selle poolest, et tavatseb oma viieminutilisel sõidul tööle tee pealt kaasa haarata hommikueine McDonald’sist. Tema hea sõber Bill Gates on välja toonud, et Buffett sööb ka reisides neid asju, mis maitsesid talle kuueaastasena – hamburgereid, jäätist ja Coca-Colat. Buffett on kummaliste söömisharjumuste kohta öelnud, et kuueaastaste seas on suremus kõige madalam ning seepärast on ka tema menüü lapsele sarnanev.

Ta on juba aastaid sõitnud sama autoga. Buffetti tütar on öelnud, et isa hoiab autosid nii kaua, kuni keegi ütleb talle, et nüüd on lõpuks vaja uus soetada. Mehe enda sõnul sõidab ta autoga keskeltläbi 5600 kilomeetrit aastas, mistõttu ostab ta harva uue auto. Väidetavalt soetas ta 2014. aastal endale aga uue Cadillac XTS’i.

Ta naudib mõistlike kuludega hobisid. Võrreldes teiste tippjuhtide, investorite või ettevõtjatega on Buffetti hobid üsna soodsad ja tavalised. Näiteks naudib ta bridžimängu, mängib ukulelet ja laulab.

Ta kohtleb oma sõpru hästi, ent mitte ekstravagantselt. Kes ei tahaks endale rikkurist sõpra? Samas ei peaks sõprus sõltuma ega olema seotud rahaga, mis paneb inimesi pahatihti sõpruse tõelisi alustalasid unustama. Gates on veel välja toonud, et Buffett on sõber, keda igaüks endale tahaks, kuid seda mitte raha pärast – ta jagab sõpradega oma rõõme ja muresid ning paneb nad end hästi tundma. Näiteks ei pea ta vaevaks Gates’ile ise lennujaama järgi sõita, aegajalt helistada ning ta saadab talle ja tema naisele postiga isegi väljalõikeid ajalehtedest, mida arvab neile meeldivat.