Balti jaama turu vanad olijad: uusi kliente on tulnud ja hinnad veidi tõusnud

Esmaspäeval on Balti jaama lihaletis kauplemispinda ohtrasti ja ka letid kutsuvalt punase-roosa kirjud. Oma koha on sisse seadnud kuus aastat samal turul kaubelnud Maire. «Müüjal on uuel turul väga hea olla,» kiidab Maire uut turgu. «See on ikka nagu öö ja päev, kõik on uus ja valge.»

Lisaks sellele, et vanad kunded on Maire juba turu pealt üles leidnud, on tal hulgaliselt ka uusi kliente tekkinud. «Rahvast on ikka rohkem ja ka Pelgulinna rahvas käib nüüd siin». Küll aga on uued ruumid ja tihedam konkurents tõstnud müüja sõnul veidi hinda.

Kioskite alal on väikesed majakesed, mis meenutavad hetkeks Nõmme turgu. Erinevalt Nõmme turust on need majakesed aga suuremad. Esimesena märkan tuttavat mobiiliäri. Silt aknal reedab, et nemad on Balti jaamas mobiile müünud juba 1999. aastast. Uksel tervitab poe omanik Kalev, kes kinnitab, et pood tõesti varem ka Balti jaamas tegutses. «Teine korrus oli,» sõnab ta ja lisab, et uus maja on varasemaga võrreldes hulga puhtam. «Olen siin päris pikalt olnud. Kui alustasin, müüsin selliseid telefone,» ütleb Kalev ja viipab käega kollase Nokia 5110 suunas. «3800 krooni maksis ja ainult ussimängu sai sellega mängida».

Ka Kalev kinnitab, et lisaks vanadele klientidele on pärast turu avamist juurde tulnud ka uusi, kuid lükkab ümber väite, et see hindu oleks tõstnud. «Ega hinnad sellepärast (turu uuendamine –toim) muutu. Lihtsalt puhas korralik pood on,» ütleb mees. Sel ajal, kui pood kinni oli, käis mobiiliäri edasi Balti jaama kõrval olevas Depoos.

Mobiiliärimees Kalev. / Toni Läänsalu

Mobiiliäri kõrval on oma koha sisse seadnud samuti üks vanadest tegijatest – lukkude ja võtmete valmistamise äriga tegelev Aivar on Balti jaama turul kaubelnud kaheksa aastat. «Muidugi suur vahe on,» kommenteerib Aivar erinevusi uue ja vana turu vahel. «Uuel turul on päris ilus, puhas ja täitsa teine kontingent inimesi käib.» Ka lukuärimees kinnitab teiste vanade kauplejate juttu, et lisaks vanadele kundedele on viimaste päevade jooksul juurde tekkinud palju uusi.

«Ausalt öeldes, minu arust käib siin nüüd rohkem eesti rahvast,» märkis Aivar. Uue turu avamisega otsustas ka lukukaupmees oma äri laiendada. «Nii palju lukke meil varem ei olnud. Üritame pakkuda kõige suuremat valikut Tallinnas,» sõnas mees ja tõi välja, et tema eeliseks teiste luku ja võtmete valmistamisega tegelevate kaupmeeste ees on Venemaa ja Valgevene lukud. Turu avamine kergitas mehe sõnul ka hinda veidi. «Pisut on kallim jah, aga kui vaadata keskmist hinda Tallinnas, siis mitte. Näiteks tavaline võtme tegemine on praegu kaks eurot, keskmine hind Tallinnas on aga 2,53 eurot,» tõi Aivar välja.