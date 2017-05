Lugeja küsib: miks pole mõnes kaugliini bussis turvavööd?

Vastab maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson.

Alates 1997. aastast tehasest välja sõitnud bussidel peavad turvavööd olema. Turvavööde töötamist peab kontrollima ennekõike vedaja ja kui ta seda mingil põhjusel teinud ei ole ja buss läheb ülevaatusele ning seal ilmneb, et turvavööd ei tööta, siis buss ülevaatuselt läbi ei saa. Ülevaatusel kontrollitakse kõikide turvavööde toimimist.

Maanteeameti, PPA ning tööinspektsiooni ühisreidide käigus kontrollitakse samuti, kas turvavööd toimivad nii nagu peab. Eestis on registreeritud 4772 bussi, neist 1623 on väljalaskeaastaga kuni 1998. Tänasel päeval ei ole 34 protsendil bussidest turvavööd tehase poolt ettenähtud. Nendest omakorda rohkem kui pooltel on registrikanne peatatud ehk liikluses on tänasel päeval 799 bussi, millel ei ole turvavööd tehase poolt ettenähtud.

Alates 2013. aasta lõpust on turvavöödega varustatud busside kasutamine seatud kohustuslikuks nõudeks ka kõikide maakonnaliinide vedaja valimiseks läbiviidavatel riigihangetel. Suurematel vedajatel on tänasel päeval kõik bussid turvavöödega varustatud.

Bussis kinnitab turvavöö istekohal reeglina vaid 23 protsenti sõitjatest. Sellest, et turvavöö tuleb kinnitada turvavööga varustatud bussi istekohal, on teadlik vaid 59 protsenti sihtrühmast. Turvavöö mittekinnitamise põhjusena tuuakse sageli välja ka unustamist ja harjumuse puudumist.

Kõikides bussides, kus on turvavööd olemas, tuleb need ka kinnitada. Juht ei tohi sõidutada sõitjat, kes ei ole liiklusseaduse §30 lõike 1 kohaselt turvavööga kinnitatud, kui tegemist ei ole hädaseisundiga. Bussis, välja arvatud selle esiistmel või esimesel istmereal, tohib täiskasvanud sõitjal süles olla üks alla kolmeaastane laps tingimusel, et last süles hoidev sõitja on turvavööga sõiduki või turvavöö tootja nõuete kohaselt kinnitatud. Erandina tohib bussis, välja arvatud esiistmel või esimesel istmereal, täiskasvanud sõitjal, kelle turvavöö ei ole kinnitatud, süles olla üks alla seitsmeaastane laps.