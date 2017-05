Kümme peamist põhjust, miks töö tõttu kaalus juurde võtad

Töökohal, eriti kontoritööl ja kolleegidel võib üsna kaalukas roll olla selles, milliseks kujunevad sinu söömisharjumused ning miks sa kaalus juurde võtad, kirjutab CheatSheet. Samas ei saa ainult töökohta selles süüdistada, kui ise «ei» öelda ei oska ning enesedistsipliini napib.

Tööpäevajärgsed koosviibimised. Mõnedel kolleegidel on harjumus pärast tööpäeva lõppu minna pubisse või baari istuma, jutustama ning paari jooki võtma. Kuna selle juurde käivad sageli ka rasvased snäkid, siis pole kahtlustki, et see on üks põhjus, miks kaalus juurde võetakse. Kui on soov seda vältida, ent välja tahaks ikka minna, siis magusate kokteilide ja siidrite asemel võiks piirduda madala kalorsusega jookidega ning salati või köögiviljadega.

Kaastöötajad. Palju leidub selliseid kolleege, kes toovad sageli kaasa küpsise- või kommipaki, midagi muud magusat või rasvast. Neil, kes püüavad dieeti pidada, on üsna raske vastu panna, kui kolleeg maiustusi kõigile järjest pakub. Kui oled sellise murega kimpus, siis õpi «ei» ütlema ning too vahelduseks teistele puu- ja juurvilju või innusta neid lõuna ajal välja jalutama minema.

Kommikauss kontoris. See haakub eelmise punktiga, sest alati peab olema keegi, kes komme juurde toob ja ühisesse kaussi valab. Kui käid sellest sageli mööda, on ahvatlus pidevalt silma all. Ka siin võib lahenduseks pakkuda tervislikuma alternatiivina puuvilju või pähkleid-mandleid või paluda kauss ahvatlevate maiustustega lihtsalt kinni katta ja endast eemale viia.

Ühised pidustused. Sünnipäevad, nimepäevad, puhkuse algus, pensionileminek, lapsepuhkusele minek, nädalavahetuse algus... Põhjuseid, miks kontorisse tort ja šampus tuua, leidub alati. Kui see ohustab su kaalunumbrit, siis piirdu esmalt väikeste portsjonitega, vabanda end välja kehva enesetundega või sellega, et oled autoroolis. Samuti tasub viimaks algatada tervislike maiustustega tähistamise traditsioon.

Pole aega süüa. Lõuna vahelejätmine võib samuti pikemas perspektiivis kaalule mõjuma hakata, sest seda tehes haaradki kõhutäiteks magusaid või rasvaseid snäkke, tasside kaupa kohvi ning lõpuks toidu lähedale saades sööd lihtsalt üle. Et korralik lõuna alati söödud saaks, siis valmista see tööle kaasa või käi juba hommikul poest seda toomas, et see oleks ka kiirel hetkel olemas.

Sööd liiga tihti väljas. Tegu on eelkõige mugava lahendusega, kuid restoranitoidu ega ka mitte valmistoidu leti einet süües ei tea sa kunagi, mida ja kui palju on sinna sisse pandud. Kui lisada veel saiake, šokolaad või koogitükk magustoiduks, ongi lihtne süüa rohkem kui päeva jooksul ära kulutad. Ka siin on abiks toidu kaasa valmistamine ning tervislike vahepalade (puuviljad, pähklid, kohupiim jm) kaasa võtmine.

Pole aega trenni teha. See on enimlevinud vabandus, ent samas ka väga oluline põhjus, miks kaalus juurde võetakse. Kui tunniajaseks trenniks tõesti vaba aega ei leia, siis harjuta ennast tööpäeva jooksul rohkem liikuma. Näiteks pargi auto tavapärasemast kaugemale, käi treppidest, tee hommikuvõimlemist ning jaluta lõuna ajal pool tundi.

Liiga väsinud treenimiseks. Tööpäeva lõpus võib tekkida tunne, et oled kurnatud ning igatsed vaid koju diivanile vedelema minna. Kontoriinimese puhul on halb uudis see, et oled nagunii juba suurema osa päevast istunud ning väsimuse vastu sellega ei võitle. Seega tõuse püsti, siruta ja venita end, tee kümneminutiline jalutuskäik värskes õhus ning võibolla tunned end seejärel rohkem puhanult, et trennigi minna.

Stress. See koos motivatsioonipuududega võibki sundida üle sööma ja maiustustega patustama, kuid häirib ka unetsüklit ja meeleolu. Stressi kontrolli all hoidmine pole lihtne, kuid alustada tuleks näiteks tööülesannete tähtsuse järjekorda panekust, meditatsioonist ja lihtsalt aja maha võtmisest ning mõtete korrastamisest.

Pikaaegne istumine. Kui oled sunnitud vähemalt kaheksa tundi oma päevast paigal istuma, siis ongi raskem aktiivne olla ning kaalu kontrolli all hoida. Istuv elustiil võib ka lõpuks viia tervisehädadeni. Ära unusta teha iga tunni sees viie- kuni kümneminutilist pausi, kõnni telefoniga rääkides edasi-tagasi ning käi treppidest – need on vähesed asjad, mida sad kontoris teha.