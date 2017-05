Baarmen tunnistab üles: joogid, mida ma kunagi ei telliks

Mojito. Tavapärases pubis, klubis ega baaris pakutavas Mojitos ei saa baarmenid kasutada maitsvat värsket piparmünti ega laimi, sest need lihtsalt ei kasva alati meie kliimas, kirjutab PureWow. Hooajavälisest piparmündist ja armetutest laimidest valmistatud Mojito pole Dunni arvates kuigi maitsev ega küüni kvaliteedi poolest kunagi selliste kokteilideni, mida tehakse värsketest koostisosadest. Mojito asemel soovitab ta tellida lihtsalt kvaliteetset rummi koolaga, mida on ka baarmenil lihtsam valmistada.

Vaadiõlu. Õllevaadist klaasi on õllel mõnevõrra pikk tee ning Dunni väitel ei puhastata toru, kust õlu läbi voolab, just väga sageli. Kui tahad aimu saada sellest, kui hästi baar või pubi puhtusest lugu peab, siis kiika nende tualettruumi. Halvimal juhul riskid vaadiõlut juues mõne viirusetekitajaga, mistõttu on kindlam juua pudelis õlut.

Piimaga kokteilid. Piim on kergesti halvaksminev toiduaine ning baarides ei kasutata seda väga sageli. Seetõttu võib juhtuda, et sinu kreemja magusa kokteili sisse satub vähe piima, sest see on otsakorral, või on see hoopiski riknemise äärel. Eelista parem mahlaga kokteili, sest mahlavarud on neil suuremad ning selle puhul pole kiiret riknemist karta.

Odav vein. Kui sa just ei satu uhkesse veinibaari, siis tellid tõenäoliselt ühe kõige odavamatest veinidest? Kui üliodavate veinide kohta midagi öelda, siis need on ka oma hinnale vastavad ning olenevalt inimesest võivad Dunni sõnul tekitada hirmsa pohmelli.

Külmutatud koostisosadega ja blenderis valmistatavad kokteilid. Ka blendereid ja miksereid on paraku kiirel nädalalõpul harva aega korralikult puhastada. Kui baarmen juhtub olema laisk või lohakas, siis ei pruugi ta ka blenderkannu eelmise kokteili jääkidest puhtaks loputada. Sarnaselt piimaga kokteilidele soovitab Dunn ka siinkohal tellida pigem alkoholi koos mõne mahlaga, mille saad lisaks kiiremini kätte.