Korstnapühkijal jagub tööd kevadest jõuludeni

«Inimesed on targemaks läinud ja hakkavad juba märtsikuus asjaga tegelema. Nüüd läheb juba kevadest jõuludeni välja ühesuguse tempoga,» ütles Meie Maale korstnapühkija Raul Kurm.

Samas on endiselt kõige populaarsem korstnapühkimise aeg sügisel. «Siis inimesed ärkavad. Tulevad reisilt ja vaja kütma hakata – alles siis tuleb meelde, et oh jumal, korstnad on pühkimata. Siis on ruttu vaja korstnapühkijat ja istuvad järjekorras,» rääkis Kurm. Püsikliendid panevad aga tema sõnul vahel aja kinni lausa aasta ette, et oleks mureta.

Staažikas korstnapühkija Madis Mäe tõdes, et korstnapühkija peaks kutsuma just kevadel. «Põhjus on väga lihtne – vanem ahi või korsten võib vajada remonti. Siis on suvi ees, kui ei köeta,» seletas Madis. Inimeste teadlikkus on tema sõnul tõusnud ning nad on korstnapühkija aegu broneerinud juba juulikuuni.

Loe pikemalt Meie Maast.