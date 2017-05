Veebikonstaabel hoiatab Facebookis leviva petuskeemi eest

«Praegu on laekunud politseisse mitmeid avaldusi seoses sellega, et netikelmid on aktiviseerunud. Teate küll seda trikki, kus juba Sinu sõbralistis oleva inimese nimega konto saadab Sulle sõbrakutse. Kui selle vastu võtate, küsib «sõber» Sinu telefoninumbrit. Peale seda saabub Sinu telefoni sõnum numbrikoodiga ning «sõber» palub selle talle saata,» kirjeldab Punak.

Kuhu täpselt sel viisil kannatanu raha on saadetud, on veel veebikonstaabli sõnul täpsustamisel, kuid just sellise skeemiga praegu noortelt raha välja petetakse. Seetõttu tasub olla väga tähelepanelik ning kindlasti ei tohi teistele edastada koode, mis telefonisse saabuvad.

Punak soovitab ka lapsevanematel kodus lastelt uurida, ega neile pole koode edastatud, sest skeem toimib samamoodi ning erinevad on lihtsalt vabandused, miks koodid võõrale numbrile saabuvad.