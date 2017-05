Kümme kõige jaburamat liiklusreeglit laiast maailmast

Fox News koostas ülevaate mõnevõrra veidratest punktidest, mis on sisse kirjutatud erinevate riikide liiklusseadusse.

Alabamas (USA) pole lubatud sõita kandes silmadel sidet. Tundub ilmselge, et nägemine ei tohiks sõidu ajal olla kuidagi piiratud, kuid Alabamas jäi see ilmselt kellelegi mitmeti mõistetavaks reegliks. Seepärast pidas see osariik vajalikuks keelustada silmasidemega sõidu.

Taimaal saab trahvi, kui juhi ülakeha on sõidu ajal paljas. Tai seaduste järgi pole see normaalne, kui tahad sõidu ajal pluusi seljast visata. Kuigi seal võib vahel olla talumatult palav, saavad selle käitumise eest ühtmoodi trahvi nii palja ülakehaga autojuht kui ka jalgrattur.

Taanis pead enne sõidu alustamist kontrollima, ega lapsed pole auto alla roninud. Taanlastel on kummaline reegel, et enne autosõidu alustamist, aga ka enne muude masinate töölepanekut peab kontrollima, ega läheduses pole inimesi. Seda teevad taanlased siiski eelkõige turvalisuse heaks ning eriti puudutab see peitust mängivaid lapsi.

Venemaal võib trahvi saada määrdunud auto eest. Moskva politseil on õigus väänata autojuhile kaela trahv, kui tema sõidukit peetakse liiga räpaseks. See jääb kusjuures politseiniku enda otsustada, kui must on liiga must auto.

Manilas (Filipiinid) ei tohi sõita esmaspäeviti, juhul kui auto numbrimärk lõpeb ühe või kahega. Filipiinidel on võimud määranud piirangud sellele, millistel autodel on lubatud sõita teatud linnades ja linnaosades. See sõltub auto numbrimärgist – nimelt esmaspäeviti ei lubata Filipiinide pealinna autosid, mille numbrimärk lõpeb number ühe või kahega.

Denveris (Colorado, USA) ei tohi pühapäeviti sõita musta värvi autoga. Tegu on üsna vanamoodsa reegliga ning kuigi see on endiselt seaduses kirjas, siis väga rangelt seda siiski ei järgita.

Kui Saksamaa kiirteel sõites saab autol bensiin otsa, ootab ees kopsakas trahv. Kiirteel kehtivad ranged reeglid ning igaüks, kellel saab seal õnnetuseks bensiin otsa, peab leppima trahviga või halvemal juhul isegi sõidukeeluga kiirteel.

San Franciscos (USA) on keelatud kasutada auto pühkimiseks vana aluspesu. San Francisco on küll üks liberaalsemaid linnasid Ameerikas, kuid autopesu osas kehtivad seal teatud reeglid. Nimelt ei tohi autopesulas kasutada auto pühkimiseks või kuivatamiseks kaltsuna vana aluspesu. Sõidukiomanikud võivad aga oma isiklikku autot pestes teha seda nii palju kui süda lustib.

Luksemburgis peavad igal autol olema kojamehed, isegi kui sel pole tuuleklaasi. Luksemburgis kehtib nõue, et autol peavad tingimata olema kojamehed ning seda isegi juhul, kui autol pole tuuleklaasi – see puudutab siiski pigem vanu vintage-autosid.

Skandinaavia riikides peavad autodel tuled põlema ööpäevaringselt. Nagu Briti väljaanne viitab, siis mujal maailmas peetakse veidraks, et meie kandis on juhid kohustatud ka selgel ja hea nähtavusega suvepäeval sõitma autoga, millel on tuled sisse lülitatud.