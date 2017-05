Eestimaalasi kimbutavad taas kiiret ja suurt teenistust lubavad netiteenused

Konkreetsemalt on Eesti elanike seast endale uusi kasutajaid leidnud teenused Biznet ja FutureNet, kirjutab tehnoloogiaportaal Geenius. Neist esimene pakub krüptovaluutade ning Forex turul kauplemise teenust, mille puhul lubatakse igakuiseks tootluseks 20-30 protsenti.

Oma ülesehituselt on Biznetil mitmeid ohumärke, mis viitavad võimalikule püramiidskeemile. Liitudes peab tasuma deposiidi, tootlus on kosmiliselt suur, väljakandeid saab teha kindlatel aegadel ning uusi liitujaid kutsudes teenib boonust.

Veel lihtsamat teenistust pakub FutureNet, mis kasutajate sõnul meenutab Facebooki, kuid seda kasutades saab raha teenida. Selleks tuleb teha postitusi, kommenteerida teiste poolt postitatud sisu ning jagama like’e. Rahateenimise protsessi saab kiirendada sõpradepuus maksete tegemisega. Lisaks sotsiaalvõrgustikule on FutureNetil reklaamiplatvorm ning lähitulevikus lubatakse lanseerida ka oma krüptoraha FuturoCoin.

Finantsinspektsiooni turujärelevalve ja sunni divisjoni juhi Kristjan-Erik Suurväli sõnul on püramiidskeemide peamiseks tunnuseks see, et ei looda lisaväärtust, vaid kasv tekib uute liitujate poolt tehtavatest sissemaksetest.

«On võimalik, et skeemi organiseerijad püüavad seda ilustada erinevate lubaduste, kaunite kodulehtede ja kusagil mujal «soodsamas keskkonnas» olevate tulutoovate projektidega. Tavapäraselt käib värbamisprotsessi juurde ainulaadse võimaluse pakkumine, millest kinni haaramisega peab kiirustama,» kirjeldas ta.

Ka põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude talituse juht Hannes Kelt rõhutas, et ühinedes püramiidskeemiga sarnaneva investeerimissüsteemiga peab arvestama riskiga, et lubadus hõlpsaks rahateenimiseks ei pruugi tuua siiski rahalist kasumit. Seepärast võiks enne konsulteerida mõne finantsteenustega kursis oleva inimesega ning uurida ettevõtte kohta taustainfot.

