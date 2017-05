Kuus nutikat võimalust, mida peale hakata munakoortega

Portaal Food-Hacks annab nõu, mida peale hakata munakoortega.

Viska komposti. Munakoored lagunevad vastupidiselt levinud arvamusele üsna kiirelt ning annavad kompostile juurde väärtuslikku kaltsiumi. Samuti ei tasu karta muna kaudu levivat salmonelloosi, sest koorte küljes on muna äärmiselt vähe ning soojas kohas ei jää kompostihunnikus elama ükski salmonelloosi tekitav bakter.

Lisa kohvile. Tundub küll veider, ent munakoored võivad aidata kohvi kibedat maitset leevendada. Selleks lisa pestud ja peeneks purustatud munakoored kohvipurule – need muudavad kohvi selgemaks ja mahedamaks, samas kui koored ise kohvile mingit maitset ei jäta.

Hoolda näonahka. Purusta koored võimalikult peeneks puruks ning jäta seisma õunasiidriäädika sisse, kuniks koored lahustuvad. See võtab aega kuni kaks päeva. Hõõru saadud seguga õrnalt oma näonahka. See segu aitab eriti just põletikulist ja aknega kimpus nahka, sest sisaldab ohtralt kaltsiumi, mis ravib nahaprobleeme alates aknest kuni lööbeni.

Väeta taimi. Kui kompostiga jännata ei taha, siis võid munakoored puistata ka taimemulla sisse või selle pinnale. Ühel hetkel koored lagunevad ning seal leiduvad väärtuslikud toitained satuvad mulda. Mulla peale visatud koored aitavad aga vältida tigusid ja nälkjaid, kellel on halb üle teravate äärtega koorte taimeni jõuda.

Kasuta nõudepesuvahendina. Tavalise pesukäsnaga on vahel raske maha kraapida kuivanud ja kõrbenud toidujääke. Kui aga purustad munakoored, segad need veidikese seebiveega ning kannad saadud segu nuustikule, võid sellega ka kõige tõrksamatest toidujääkidest lahti saada. Munakoored on selleks piisavalt teravad, aga samas ei tee need peenikese puruna toidunõudele kahju.

Valmista ise kriiti. See on lihtsam kui arvata oskad. Selleks pead segama teelusikatäie jahu sama hulga kuuma veega, lisama supilusikatäie purustatud munakoori ning soovi korral toiduvärvi. Vormi saadud segust kriit ning lase sel paar päeva kuivada. Vaata lähemalt allolevast videost.