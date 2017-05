Kuidas teha kindlaks, et sulle ei anta hotellis halvimat tuba?

Rahaportaal Don’tWasteYourMoney pakub välja kolm nõuannet, kuidas saada hotellis võimalikult hea tuba ning vältida lärmakamaid tube.

Hakka lojaalsusprogrammi liikmeks. Selline on olemas näiteks üleilmsel Hilton hotelliketil, aga ka mitmed meie kohalikud hotellid pakuvad kliendikaardi võimalust. See võib anda väikse eelise, sest näitab sind kliendina, kes tuleb peatselt tagasi ning neile soovitakse alati pakkuda parimat teenindust. See ei tähenda samas, et ilma kliendikaardita külalised hea teeninduse osaliseks ei saa. Kui reisid sageli, siis võib olla mõistlik viia end kurssi hotelli lojaalsusprogrammiga, mis sageli ei maksa midagi, kuid võib aidata kaasa paremale majutuskogemusele. Näiteks Hilton HHonors kliendiprogrammi omanikud saavad selle abil endale hotelli majaplaani kasutades ise toa valida.

Broneeri tuba isiklikult. Tuntud broneeringusaitidel tuba kinni panna on üsna lihtne, ent sel juhul oled hotelli jaoks lihtsalt üks tundmatu klient. Kuna enamasti peavad hotellid maksma vahendussaidile komisjonitasu, siis on nad tegelikult väga huvitatud telefonitsi ja silmast-silma tehtud broneeringutest ning võivad sulle sel juhul pakkuda isegi veel parema hinna. Kui mitte, siis saad sellegipoolest viisakalt esitada oma erisoovid ning eelnevalt kohapeale tulles paluda ka tuba näha. Vahendussaidi kaudu broneerimine ei tähenda küll kohe, et saad kehvapoolse toa, kuid enamasti paigutatakse sel juhul inimesed tubadesse automaatselt programmi poolt või juhuslikult hotellitöötaja poolt. Tubadesse paigutamine oleneb ka sellest, mitmeks ööks klient jääb - mida kauemaks, seda mugavama toa ta ka saab. Kui broneerid toa näiteks Booking.com’is või Expedias, siis variant on ka 2-3 päeva ette helistada ning küsida, milline tuba on sulle kinni pandud ning vajadusel esitada erisoovid ja paluda head tuba.

Viisakus ennekõike. Kõige tõenäolisem on saada hea hotellituba ning parim teenindus siis, kui oled hotellitöötajatega viisakas ning rõõmsameelne ega suru neile peale oma nõudmisi. Kui broneerid toa hotelli varasemalt kohale tulles nagu eelnevas punktis mainitud, siis võid paluda, et töötaja paneks sulle nähtud ja soovitud numbritoa kinni. Nii ei hakka teised töötajad seda enam muutma ning võid olla kindel, et saad selle toa. Kuna see on administraatori poolt viisakas vastutulemine, siis oleks kena teda ka tänutäheks millegagi meeles pidada.

Hotellituba broneerides tuleb veel meeles pidada, et oma soovi saada vaikne ja laia voodiga tuba võid ju broneeringusse kirja panna, ent kui on tipphooaeg, sa oled broneerimisega hilja peale jäänud ning hotell on juba pungil täis, siis ei saa seda kahjuks muuta ükskõik kui suure jootraha või mistahes viisaka žestiga.