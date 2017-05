10 nutikat kasutusviisi suhkrule

Portaal Prevention pakub välja kümme viisi, kuidas saad suhkrut kasutada oma koduses majapidamises.

Kehakoorija. Suhkruga on väga kerge ise kehakoorijat valmistada. Suhkur on piisavalt teraline, et hõõruda maha surnud naharakud, ent samas ei tee see nahale liiga, vaid pigem pehmendab seda. Kehakoorija valmistamiseks piisab, kui segad kaks osa suhkrut ühe osa kookosõliga. Kehakoorija retsepte on samas lõputuid, nende sisse võib segada igasuguseid puuvilju, kohvipaksu jm.

Lõhenenud huulte hoolduseks. Samasugune suhkruga nahakoorija sobib lõhenenud või kuivanud huulte peal kasutamiseks, sel puhul tuleb aga seda õrnemalt huultele hõõruda. Kui huuled kooritud, kanna nendele niisutavat huulepalsamit.

Küünarnukkide hooldamiseks. Küünarnukkide nahk kipub kipub samuti minema karedaks või halvemal juhul isegi lõheneda. Suhkru ja sidrunimahla seguga saad hooldada küünarnukkide kõva nahka, juhul kui see pole veel lõhenema hakanud ning happelist sidrunit ei kannata.

Rasva ja mustusega võitlemiseks. Kui oled töötanud aias, garaažis või köögis ning käed on mustad ja rasvased, lisa vedelseebile veidi suhkrut, mis aitab käed rasvast puhtamaks saada.

Lillede pikemaks säilitamiseks. Taimed armastavad suhkrut samamoodi nagu inimesed. Seega võid lõikelilledega koos vaasi panna ka veidi suhkrut ning tilgakese äädikat, mis aitab lilledele ligitikkuvaid baktereid vältida.

Tuliste maitsete leevendamiseks. Kui oled söönud midagi eriti vürtsikat, mis suu «põlema» paneb, siis ei soovitata peale juua vett, vaid piima. Lisaks sellele on abi suhkru söömisest, mis on vürtsika maitse leevendamisel sama efektiivne kui piim.

Huulepulgaplekkidest vabanemiseks. Kui huulepulgaplekk jääb veinipokaalile ka pärast nõudepesumasinas pesemist, siis tee klaas uuesti märjaks, hõõru plekile suhkrut, loputa ning vaata, kuidas plekk haihtub.

Jää sulatamiseks. Kui muidu kantakse tänavatele ja kõnniteedele soola, et see libedust takistaks ning jääd mõnevõrra sulataks, siis tegelikult teeb ka suhkur selle töö ära peaaegu sama hästi. Nii sool kui suhkur alandavad vee külmumistemperatuuri, mistõttu saab jää sulada ka siis, kui väljas on miinuskraadid.

Herilastega võitlemiseks. Herilased armastavad magusaid lõhnu ning lendavad suhkru peale kohe kohale. Herilaste püüdmiseks lõika 1,5-liitrine pudel pooleks ning aseta ülemine pool tagurpidi alumise sisse nii, et pudelisuu jääb alla nagu lehter. Kalla pudeli alumisse ossa suhkruvett. Herilased lendavad magusa lõhna peale pudelisse sisse, kuid väljapääsu nad kitsast pudelisuust enam ei leia.

Kohviveski puhastamiseks. Kalla veerand tassitäit suhkrut kohviveski sisse ning hõõru see sõrmega või lapiga seal laiali. Kalla suhkur välja, pühi veski sisemus veelkord lapiga üle, loputa ning see ongi puhas. Teraline suhkur imab nimelt endasse väiksed kohvijäägid kui ka kohvist eraldunud õlid.