Eesti Gaas hakkas uut autentimist kasutama

«Eesti Gaasi suhtlemine oma klientidega kolib järjest enam e-kanalitesse. Seetõttu on meie jaoks oluline, et suudaksime pakkuda võimalikult palju erinevaid ja mugavaid lahendusi,» ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.

«Samal ajal on ka neid, kes erinevatel põhjustel pole veel isiku tuvastamise vahendeid kasutusele võtnud. Smart-ID on käepärane viis e-teenindusse sisselogimiseks neil, kes igapäevaselt kasutavad nutiseadmeid,» lisas Kotov.

Smart-ID mugavaks kasutamiseks on loodud Androidi ja iOS platvormidel töötav rakendus, mille saab alla laadida App Store’ist ja Google Play poest.

«Oleme loonud kaasaegse ja mugava elektroonilise identiteedilahenduse, mis ei sõltu SIM-kaardist ning on samas väga turvaline. Mul on hea meel, et lisaks telekomi- ja finantssektorile on Smart-ID pälvinud ka energeetikasektori usalduse. Smart-ID kasutuselevõtuga võidavad kõik Eesti Gaasi kliendid, kellel on uus turvaline võimalus e-teeninduse kasutamiseks,» ütles SK ID Solutionsi lisateenuste ärijuht Liisa Lukin.

Smart-ID kasutamiseks pole vaja spetsiaalset SIM-kaarti või kaardilugejat, piisab vaid internetiühendust. Smart-ID, mille kasutamine on tasuta, ei sõltu riigipiiridest ja on lahendusena kergesti kasutusele võetav kõikjal maailmas.

AS Eesti Gaas tegeleb maagaasi ja elektri müügiga. Kontserni kuuluvad gaasitorustike ja rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele spetsialiseerunud AS EG Ehitus ning jaotusteenust osutav AS Gaasivõrgud. Ettevõttele kuulub üle Eesti viis surumaagaasitanklat.

Eesti Gaas annab tööd enam kui 200 inimesele, ettevõttel on 1600 äriklienti ja 42 000 koduklienti.