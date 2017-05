Viis võimalust, mida peale hakata vanade maitseainetega

Portaal Food-Hacks pakub välja, mida saaksid aegunud maitseainete ja vürtsidega ette võtta.

Lõhnasta kodu. Et anda tubadele meeldiv aroom või lahti saada mingil põhjusel kodus levivast haisust, pane keevasse vette 1-2 lusikatäit oma lemmikvürtsi ning sega. Tsitruselõhna saamiseks võid lisada ka sidruni- või apelsinikoort. Maitseained võivad aja jooksul oma tugeva aroomi küll kaotada, kuid kuumus aktiveerib selle uuesti. Siis vabanevad viimsedki maitseainetes leiduvad eeterlikud õlid ning paiskuvad mõnusa lõhnana õhku.

Võitle seentega. Seenhaigustega võitlemiseks koduaias aitab hõlpsasti omatehtud kaneeli ja vee lahus. Selleks sega teelusikatäis kaneeli paari tassitäie veega ning lase sel öö läbi seista. Hommikul vala segu läbi kohvifiltri ning pane pihustiga pudelisse. Pihusta segu nakatunud taime lehtedele ning taime ümbruses olevale pinnasele, et vältida haiguse edasist levikut. Segu sobib nii vanematele kui noorematele taimedele.

Hävita kahjureid. Ka koduse kahjuritõrjevahendi jaoks saad abi kodus leiduvatest vürtsidest, mis toidus enam ehk nii värsked pole, kuid putukatele siiski heameelt ei tee. Seega võid taimede ümbrusesse puistata nii kaneeli, rosmariini, tüümiani, loorberilehti kui ka musta pipart. Kuna vürtsid ei ole enam nii tugeva toimega kui varem, siis võid nende kogusega julgelt ümber käia.

Tee ise seepi. Seepi valmistades saad kindel olla, et see on vaba kahjulikest kemikaalidest ning muudest koostisosadest, samas kui vürtsid annavad sellele meeldiva ja loodusliku lõhna. Näiteks kaneelilõhnaga seep võib isegi aidata stressi leevendada ja muremõtteid hetkekski unustada. Seep pole aga koht, kuhu maitseaineid kuhjaga puistata, sest liiga suures koguses võivad need nahka ärritada.

Valmista puhastusvahendeid. Maitsetaimi kasutades saad meeldiva lõhnaga koduse puhastusvahendi. Katseta näiteks veerandi tassitäie kuivatatud piparmündilehtede, tassitäie söögisooda ja lusikatäie soolaga. Puista saadud segu kraanikaussi laiali, pihusta peale vett ning asu nuustikuga hõõruma ja hiljem loputama. Värske lõhnaga aknapesuvahendi saad aga siis, kui keedad kaks tassitäit sidrunmelissi ning segad keeduvee poole tassitäie äädikaga.