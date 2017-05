Hea teada: kuidas toasoe vein mõne minutiga maha jahutada

Külalised toovad kaasa veini, mis on toasoe, ent tahaksite millegi tähistamiseks klaasid kohe kokku lüüa – tuleb tuttav ette? Sommeljeed aga teavad vastust, kuidas veini kiiresti maha jahutada, kirjutab MyDomaine. Kuna suvesoojad ilmad on juba käes, kulub see nipp ära mistahes muu joogi puhul, mida tahaksid koheselt külmalt juua.

Nimelt peaks veinipudeli panema jääkuubikutega täidetud vette ning lisama sinna veel omajagu soola. Sool vähendab vee külmumispunkti ning jääd lisades vee temperatuur seega alaneb, kuid vesi ei muutu veel jääks. Kui pudel seisab sellises vees, muutub see kiiremini jahedamaks. Samuti võib pudelit jäävee all kergelt keerutada, mis kiirendab protsessi veelgi. Kokku võtab see protsess aega maksimaalselt kolm-neli minutit.