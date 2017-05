Need kolm fraasi rikuvad võimaluse palgatõusu saada

Raamatu «Fearless Salary Negotiation» (Kartmatud palgaläbirääkimised – toim) autor Josh Doody annab portaalis MyDomaine nõu, kuidas jääda palka juurde küsides endale kindlaks ning saavutada see, mida soovid.

Ära vabanda. Kui tööandja vastab esmalt su soovile eitavalt, siis annab vabandus talle märku, et oled valmis taganema ning läbirääkimised sellega lõpevadki. See aga polnud ju palgaküsija eesmärk. Samuti pole põhjustki ülemuse ees vabandada, sest sa tulid ju läbi rääkima, mitte oma tahtmist peale suruma ega võlgne seepärast kellelegi vabandust. Kui vastus on eitav, siis palu seda põhjendada, küsi, mida saaksid paremini teha või mida ülemus sinult rohkem ootaks ning proovi veel esile tõsta enda parimaid külgi ning ootusi ja tegusid tulevikuks.

«Ma püüan/proovin/üritan». Need väljendid on üsna ümmargused ning jätavad liialt mängimisruumi – kui ütled, et üritad edaspidi veel hoolsam ja aktiivsem olla, siis kas tegelikult ka teed seda? Selliste paindlike sõnade asemel peaks esitama konkreetsemaid lubadusi ja tugevamaid seisukohti, mille suudad kindlasti ka täide viia. Sama enesekindel ja konkreetne peaks olema ka kehakeel. Vastasel juhul võib ju ülemus vastata, et ta püüab anda oma parima, kuid suure tõenäosusega suuremat palka sa siiski ei saa.

Soovitud palganumbri kohene avalikustamine teeb edasise raskemaks. See kehtib pigem selle kohta, millist palka hakkad küsima uuele töökohale minnes, ent tasub siiski kõrva taha panna. Kui tööandja küsib, milline on su palgasoov ning kui palju sa praegu teenid, siis vastatakse üldjuhul kohe ausalt ja täpselt. Kui oled juba need numbrid välja öelnud, siis enam tagasi minna ei saa. Seepärast peab end alati kurssi viima tavapärase palgatasemega antud alal ning ümardama selle soovitud numbrini. Ka juba olemasoleval töökohal peaksid kursis olema, kas saad oma ametialal keskmist palka ning kas palganumbril on veel tõusuruumi.