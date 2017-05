Pikalt keelatud «ohtlik» üllatusmuna jõuab viimaks USA turule

Üllatusmunade tootja Ferrero andis lubaduse, et järgmise aasta alguses tuleb lõpuks ka USAs müügile Kinder Surprise’i veidi teistsugune versioon, kirjutab Fortune.

Ferrero on üks suurimaid ja edukamaid maiustustetootjaid maailmas ning nende hitt-toode Kinder Surprise on täna olemas ka enamikes riikides. Põhjuseks, miks USAs seda seniajani ei müüdud, oli sealne 1938. aastast pärit määrus, mis keelas müüa mistahes toitu, mille sees on söögiks kõlbmatu objekt. Sellega viidatakse eelkõige võimalikule lämbumisohule, kui toiduga kaasas on väiksed vidinad, mida lapsed võivad suhu toppida.

Mitmed ettevõtted on aastate jooksul püüdnud Kinderi üllatusmuna sealsele turule tuua, ent seni lükkas valitsus kõik nende jõupingutused ümber. Uudisteportaali CNN andmeil on kauaoodatud üllatusmuna liikunud isegi USA n-ö mustal turul.

Kui tavapärane üllatusmuna kujutab endast šokolaadist muna, mille sees on kapsel koos väikse mänguasjaga, siis Ameerika kauplustes paisatakse müügile teistsugune, šokolaadiga täidetud muna. Selle üks pool sisaldab piimatäidise ja šokolaadiga vahvlit ning seda saab lusikaga süüa, teise poole sees on aga mänguasi. Maiustus kannab nime Kinder Joy ning esmakorselt toodi see turule 2001. aastal, Kinder Surprise aga 1974. aastal.

Algselt oli Kinder Joy mõelnud müümiseks soojema kliimaga riikides (India, Hiina, Korea), kus tavaline šokolaadimuna sõrmede vahel kiirelt sulama kippus.

Kinder Joy pakendamise formaat vastab aga veidral kombel seadusele, mis ei luba mänguasja panna toidu sisse, kuna Kinder Joy maiustus on plastikust «munakoore» sees ja mänguasi selle kõrval.

Ferrero turuosa USAs on hetkel 2,3 protsenti, kuid võib arvata, et Kinder Joy lisandumine seda kohe ei paranda ning turul «suureks tegijaks» saamisega võib minna veel aastaid.