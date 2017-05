Võrdlus: kui suured käärid laiutavad meeste juukselõikuse vahel maailma riikides?

Deutsche Banki hindu võrdlevast raportist «Mapping the World's Prices» selgub, et Euroopas tuleb meestel kõige tavalisema juukselõikuse eest maksta üsna kopsakat hinda. Nimelt kuulub kalleima soengutegemise esikolmik Šveitsile, Norrale ja Taanile ning esikümnes on esindatud teisigi Euroopa riike, sealhulgas meie põhjanaaber Soomegi.

Balti riike võrdluses esindatud ei olnud, ent Eestis varieeruvad juukselõikuse hinnad suuresti sõltuvalt linnast. Kui väikelinnades saab mees soengu pähe 5-10 euroga, siis Tallinnas küündivad hinnad isegi kuni 30 euroni, millega võiks Eesti samuti olla esindatud kalleimate riikide TOP10-s. Näiteks Tallinnas salongis M-Room maksab meeste juukselõikus koos pesuga 15-25 eurot, Cityhair salongis 12-20 eurot, Salon+ salongides Tallinnas aga olenevalt juuksuri tasemest 19-32 eurot.

*tabelis hinnad teisendatud USA dollaritest eurodesse; valikus teenuse keskmine hind vastavas linnas