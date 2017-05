Lätlane ei märganud kümnete tuhandete võitmist

«Ostsin pileti 12. veebruaril ja alles täna (24.05.) vaatasin lotos oma kontot, kuskil nägin summat 170 eurot ja sellepärast arvasin, et on vaja võidu kättesaamiseks vormistada dokumendid. Imestasin veel, et miks sellist summat ei kanta otse kontole. Aga kui on vaja, eks siis tulen,» rääkis mees. See on esimene juhus Latvijas Loto ajaloos, kus mängija nii pikka aega ei märganud suurt lotovõitu.

«Mul on kirjakast slämm-meile täis, ma ei loe neid, vaid kustutan kohe,» rääkis lotovõitja. Mehe sõnul on tal kolleeg, kes regulaarselt mängib SuperBingot, on paar korda käinud lotosaates ja midagi ka võitnud. «See tekitas minus huvi, et kui tema saab, siis miks mina ei peaks,» rääkis lotovõitja. Gatis ei pea end hasartseks inimeseks ega regulaarseks lotomängijaks, aga aeg-ajalt palgapäeval pärast maksude maksmist kulutab 10 kuni 15 eurot lotopiletitele.

Suure lotovõidu toonud numbrid 2, 9, 20, 25, 34 valis mees välja suvaliselt. Lotovõidu eest plaanib ta osta kas maja või korteri. «See on minu unistus, praegu ma üürin korterit, aga tahaksin saada enda oma. Üritasin koguda sissemaksuks vajalikku 11 000 eurot, kuid siis ostsin auto ja pidin uuesti kogumist alustama,» rääkis mees.