11 märki, et vajad hädasti puhkust

Business Insider kirjeldab 11 märki ja omadust, mis iseloomustavad inimest, kes on kurnatud ning kellele kuluks hädasti ära puhkus kõigist kohustustest ja muredest.

Sa näed välja nagu oma passifotol. Vana nali, ent tõsi mis tõsi – pidevalt tõsine ja tülpinud silmavaade annab märku, et sa ei jaksa enam naeratada ning vajaksid kahtlemata pausi.

Sul on probleeme unega. Kehva kvaliteediga uni ning raskesti uinumine on märgid ületöötamisest ja stressist.

Su isiklik elu kannatab. Kui loobud töö või lihtsalt tüdimuse tõttu mitmetest ühisüritustest pere ja sõpradega, viitab see sellele, et peaksid end korralikult välja puhkama, et tekiks jälle aega ja tahtmist pere ja sõpradega rohkem aega veeta.

Sa teed tööl aina enam vigu. Olgu tegu kirjavigade, valede adressaatidega e-kirjades või eksimustega liinitööl – mida enam vigu tekib, seda hajameelsem ja väsinum sa ilmselt oled.

Töö ei tekita sinus enam entusiasmi. Esmaspäeval tööleminek tundub ületamatu takistus ning motivatsioon kipub tööl kaduma juba mõnekümne minuti möödudes? Sul on vaja vähemalt minipuhkust, kui isegi mitte karjäärimuutust.

Sa oled kaotanud oma huumorimeele. Kui sa ei leia end enam naermas ega ka mitte teistega koos nalja viskamas, on see samuti märk tüdimusest ja stressist.

Isegi väiksed asjad tunduvad raskete ja ületamatutena. Ülesanded, millega varem said hästi hakkama, tekitavad nüüd raskusi ning vajad rohkem aega ja keskendumist – kui see on nii, siis karjub keha puhkuse järgi, kus saaksid mõtteid korrastada ja närve rahustada.

Su elu keerleb töö ümber. Kui mõtled hommikul tõustes ning õhtul uinudes tööle, on sind tabanud stress ning aju soovib puhkust.

Sa teed stressi või ajapuuduse tõttu ebatervislikke valikuid. Nii on lihtne haarata tööpäeva õhtul ainukeseks kaaslaseks veinipokaal, suur šokolaaditahvel või krõpsupakk ning mugavustoitu süües lesida. Ebatervislikud toiduvalikud ei aita aga stressiga võidelda, vaid pikemas perspektiivis pigem süvendavad energiapuudust ja enesega rahulolematust.

Vabast ajast ei piisa väljapuhkamiseks. See väljendub eelkõige siis, kui suudad end pärast tööpäeva vaid diivanile lohistada ning sinna sa jäädki. Kui puudub tahtmine vabal õhtul sporti teha, sõpradega suhelda või kasvõi kook küpsetada, on midagi valesti.

Su unistused ei ole seotud tööga. Elu unistustes tundub mõnus – võidaksid lotoga, sõidaksid soojale maale puhkama ning võibolla jääksidki sinna elu nautima. Samas võiksid mõned unistused olla seotud ka tööalaste saavutustega ning karjääriredelil edasiliikumisega. Kui neid pole ning sa püüad unistades kõike tööga seonduvat vältida, ei näita see sugugi tulevikule mõtlemist, vaid pigem vähest huvi ja tüdimust edasipürgimise osas.