Viis eriti maitsvat põhjust avokaado grillimiseks

Avokaado grillimiseks lõika see esmalt pikuti pooleks või neljaks tükiks, piserda üle kvaliteetse oliiviõliga ning pane grillile nii, et viljaliha jääks suunaga allpoole, kirjutab Today. Avokaadole piisab kuumal grillil 2-3 minutist ning suitsuse mekiga veel kreemjam vili on söömiseks valmis. Mida aga sellega edasi teha?

Kasuta võileivakatteks. Kui muidu sööd purustatud avokaadot tavaliselt (röst)saia peal, siis grillitud avokaado võib üles ehitada samamoodi võileivakatteks. Lisa võileivale veel punast sibulat, kirsstomateid, värsket tilli ja miks mitte ka praemuna.

Valmista avokaadokausike. Hea mõte avokaado söömiseks on see poolitada, pealt grillida ning valmistada kas endale või külalistele n-ö avokaadokausikesed. Kraabi veidi viljaliha avokaado pinnalt maha, et tekiks süvend, kuhu sisse saad panna soovitud dipikastet või segada kastme purustatud tomatitest, fetajuustust ja petersellist. Serveerida võib seda koos tortillakrõpsudega, aga ka grillitud mereandidega.

Avokaadokausike. / Today/Shutterstock

Valmista guacamole. Grillitud avokaadost valmib hoopis teistsuguse, suitsuse maitsega guacamole-kaste. Selleks maitsesta grillitud ja purustatud avokaadopüree soovitud lisandite ja maitseainetega, näiteks laimimahla, küüslaugu ja soola-pipraga.

Lisa salatisse. Värske salat maitseb grill-liha kõrvale imehea ning avokaado sobib koos tomati, kurgi, kapsa ja sibulatega ideaalselt.

Paku liha kõrvale. Kui salat on juba ära tüüdanud, on huvitav ja maitsev lisand grillitud liha või kala kõrvale ka kreemja konsistentsiga grillitud avokaado.