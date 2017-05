Uskumatu turvarisk: kanadalanna avas oma võtmega kogemata võõra auto

Naine oli auto parkinud Mississauga linnas kortermaja ette ning käis ise läheduses muusikafestivalil, kirjutab Vice Motherboard. Ta sisenes pärast kontserti autosse, mida pidas esiti enda omaks, sest tegu oli sama mudeliga ning võti avas selle. Sisse istudes avastas ta, et sõidukis on näiteks lapse turvatool ning see polegi tema auto. Fluegel ehmatas ning lahkus ilma midagi rohkem puutumata, kuid kirjutas oma kogemusest kohalike Facebooki grupis, et auto tegelik omanik vajadusel näeks, et tegu oli eksitusega ning midagi ei püütud varastada.

Nagu kummalisest juhtumist selgub, ei pruugigi autovõtmed alati olla unikaalsed. Varasemalt on sarnane asi esinenud Honda mudelite puhul ning väidetavalt ongi neil vaid umbes 3500 erinevat lukukombinatsiooni. Nii avastas 2015. aastal Kansases elav pere kogemata, et sama võti avab nii nende Honda Accordi kui ka Odyssey.

Seega ongi olemas tõenäosus, et sama automudeli omanik saab oma võtmega teise samasuguse auto avada. Kogenud lukuvalmistaja Jacob Botden väidab, et see on üsna levinud ja teada-tuntud praktika, sest sellega saab ettevõte vähendada tootmiskulusid.

«Võtmed pole kunagi osa ostuotsusest, vaid need tulevad sellega lihtsalt kaasa. Kuniks laiem avalikkus unikaalsete võtmete valmistamisele tähelepanu ei pööra, ei pruugi autotootjad ka seda märkimisväärseks probleemiks pidada, mille osas midagi ette võtta,» kirjeldas ta.

Miks aga Joanne Fluegel sai autoukse avada, kuid sama võtmega ei õnnestunud autot käivitada? Ka siin on Botdeni sõnul tegu sarnase tootjapoolse eksimusega. Ta kirjeldas, et üks võti võib ju avada nii ukse, pagasniku kui ka käivitada auto, kuid lukkude sisemus on erinev ning süütelukus on rohkem vajalikke silindrimuuke, mille abil võti auto käivitab. See tähendab, et süüteluku sisemus on kõige keerukam ning kui teise auto ukse avamine sama võtmega on tõenäoline, siis auto käivitamine pigem mitte.

Toyota pressiesindaja ütles Vice’i portaalile, et nad pole selle konkreetse juhtumiga kursis. 2005. aasta Toyota Echo vastab tema sõnul kõigile nõutud standarditele ning unikaalseid lukukombinatsioone on samuti piisavas ettenähtud koguses. Ta tõi välja, et kui lukk saab mingil moel kahjustada, siis on ka võimalik, et auto ei lukustu enam korralikult ning selles võis ka Fluegeli puhul asi olla.