Miks maitseb lennukitoit kehvasti?

Tead seda tunnet, kui lennukis aegajalt kõrvad «lukku lähevad»? Tuleb välja, et see on üks teguritest, mis häirib ka toidu maitse tundmist, kirjutab FoodBeast. Maitsemeelt võivad mõjutada nii õhuniiskus ja -rõhk kui ka lõhna- ja kuulmistaju.

Lennukites on aga kuiv õhk ning väga madal õhurõhk, mis põhjustavad tavapärase reaktsioonina suukuivust. See omakorda häirib maitsemeelte tundlikkust kuni 30 protsendi ulatuses ning seepärast tundubki iga toit mäludes kuiv ja maitsetu. Kasuks ei tule toidu nautimisel ka see, et lennukis valitseb enamasti lärmakas õhkkond, ent kellelegi ei meeldi pideva sagimise ja lärmi sees süüa.

Ka tippkokk Gordon Ramsay on tunnistanud, et lennukitoitu tema suu sisse ei võta. Seega võib lennukipersonal ju toiduga pingutada, ent kõrgel õhus ei tööta meie maitsemeeled lihtsalt nii hästi, et saaksime toidust päriselt viimast võtta.