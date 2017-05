Nõo Lihavürsti suvegrill - heade maitsetega suvele vastu

Uued retseptid on saanud inspiratsiooni juubeliaastast ning suvetoodetes on palju uusi põnevaid maitseid, mida tavaliselt grilltoodetes ei leia. Lisaks on sel hooajal saanud kolm meie kanalihatoodet heakskiidu ka treening- ning nõustamisprogrammilt Fitlap.ee, mis tähendab, et Juubeli kanašašlõkki, Sibula-tšilli kanašašlõkki ning Kentucky kanašašlõkki võivad süümepiinadeta nautida ka kaalulangetajad. Kasutame toodete retseptides naturaalseid koostisosasid, palju puhtaid ürte, maitsetaimi ja kvaliteetset meresoola. Oleme vähendanud ka maitsetugevdaja E621 (naatriumglutamaat) kasutamist.

Kõige enam on suvesarjast uuendatud toorvorstide retsepte ning nende valik on sel aastal päris suur. Maitseid on väga erinevaid, alates klassikalistest ning lihtsatest maitsetest ning lõpetades veidi eksootilisema ning põnevama paletiga. Kindlasti leiab igaüks midagi just endale. Eriti põneva maitsega on vürtsikad Chorizo toorvorstid ning BBQ toorvorstid ja Tomati-kana toorvorstid, mis on üheaegselt nii magusad kui ka veidi vürtsikad. Kes tahab aga midagi klassikalist, siis soovitame Šašlõki toorvorste, mis on mõnusalt “vanakoolikad”, pisikese äädika ehk traditsioonilise šašlõki marinaadi nüansiga. Kuna linnuliha on üha enam populariseerunud, siis oleme valmistanud ka kanalihast toorvorste. Loomulikult leiab poelettidelt vanad head Toored grillvorstid juustuga ning laste lemmikud Ampsiku grillvorstid juustuga.

Juubeli puhul oleme turule toonud erilised Juubeli grillvorstid, mis on eriti lihakad, maitselt mahedad ja väga mahlased. Veidi erilisemad on aga Grillvorstid Bolognese kastmega ning naturaalse maitsega Jäägri grillvorstid. Kindlasti võidaks laste südamed klassikalised Grillvorstid juustuga, mis lausa sulavad suus.

Kõige suurematele grillisõpradele on sel suvel Nõo Lihavürst valmistanud spetsiaalsed XXL suurused grillsteigid, mis on tõeliselt suured ja mahlased ning ühegi mehe kõht ei jää pärast seda suurt ampsu tühjaks. XXL grillsteike on maitselt nii ameerikapäraseid kui ka aasiapäraseid. Mõlemad maitsed on väga rikkaliku maitsepaletiga ning vürtsikama elamuse annab Aasiapärane grillsteik. Vürtsikas ei tähenda siinkohal, et see oleks liiga tšilline, vaid just mõnusate idamaiste maitsetaimede kombinatsiooni. Kuna suvel saab valmis kõik roheline ja värske, siis leiab taas poelettidelt ka rahva lemmiku - Vanaema ürdipeenra grill-liha, mis on eriti tugeva maitsega: nagu otse peenralt korjatud ja taldrikule pandud maitseroheline. Kes on aga ribide fänn, siis parima marinaadiga ribid on just Spare ribs hickory kastmes. See marinaad on parajalt särtsakas. Ribide ümber on ka palju kastet, mis teeb ribid mõnusalt mahlaseks.

Suvel ei saa me läbi ka šašlõkita. Šašlõkivalik on meil suur - leiab nii klassikalisi maitseid, nagu Küüslaugu, Armeenia, Peipsi ja Traditsiooniline šašlõkk kui ka midagi täiesti uut. Uued maitsed on sel suvel Sibula-tšilli kanašašlõkk ja Juubeli kanašašlõkk. Koostöös toidublogiga Retseptisahtel ja Fitlap.ee personaaltreeneri Heikki Mägiga on meil valminud šašlõkkidega mitmeid imelisi retsepte, mida saab vaadata siit http://www.lihavyrst.ee/retseptid/. Samuti leiab poelettidelt suviselt värskes ja mahlases marinaadis Tšilli-apelsini kanašašlõki. Hea uudis grillisõpradele on see, et paljud tooted on käsitsi lõigatud ja tükeldatud parajateks tükkideks, mistõttu grillija ei pea enam eeltööd tegema. Nii, et polegi muud, kui lemmikud ostukorvi ja otse grillima.