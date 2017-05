Sibula-tšilli kanašašlõkk riisinuudlite ja šampinjonidega

Nõo Lihavürsti kanašašlõkk on sibula-tšilli marinaadis, mis on üsna traditsioonilise maitsega, kuid samas palju vürtsikam ja huvitavam. See marinaad sobib hästi kokku riisinuudlite ja seentega, mille tulemusel on kogu roog idamaise nüansiga. Riisinuudlid on pruunist riisijahust, mis on kindlasti ka tervislikum valik. Maitsestamisel kasutasime küüslauku, peterselli ja rohelist sibulat. Kuna Aasia köögis kasutatakse toitudes maapähkleid, siis lisasime neid ka meie nuudlitele. Pähkleid võid röstida pannil oliivõlis. Šampinjone on samuti hea praadida oliivõlis, raputades neile maitseks veidi soola ja pipart.

Sellist rooga tasub serveerida kausis, sest seal on mugavam nuudleid taga ajada. Kindlasti lisa ka poolitatud kirsstomateid, sest need annavad mõnusa värskuse ja mahlakuse. Kanašašlõkk aga lõika hoopis viiludeks ja aseta kõige peale. Nii on mugavam süüa ning roog näeb kohe ka huvitavam välja. See on just selline roog, mis on uudne ja eksootiline, kuid maitseb ikka klassikaliselt hästi!

Koostisosad:

Sibula-tšilli kanašašlõkk 111 g

Riisinuudlid (pruun) 38 g

Oliivõli 4 g

Šampinjon 40 g

Küüslauguküüs 5 g

Kirsstomat 40 g

Petersell 1 g

Roheline sibul 1 g

Valmistamisõpetus:

Küpseta Sibula-tšilli kanašašlõkki 15-20 minutit ahjus või grillil.

Prae šampinjonid oliivõlis.

Haki küüslauk ja sega šampinjoniga.

Lisa pehmeks keedetud nuudlid, petersell ja roheline sibul.

Poolita kirsstomatid ja maitsesta soola ja pipraga.