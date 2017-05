Farmi Piimatööstus kõrvaldas müügilt keemiahaisuga pudingu

«Ostsime Prismast lapse lemmikut: mannapuding maasikamoosiga. Lahti tehes lõi ninna kohutav keemia lõhn. Maitse oli sama jube. Teavitasin Prismasse, aga hommikul olid sama kuupäevaga pudingud müügil. Ostsime uue ja tegime kohe kassa juures lahti. Ikka sama jubedus. Lõpuks siis korjas pood nad ära,» kirjutas nädalavahetusel sotsiaalmeedias üks tarbija.

Postitus levis kulutulena ning väidetavalt pöördus ta ka otse tootja poole, kes vastas, et enne nad sellest avalikkust ei teavita, kui on välja selgitanud, mis pudingisse sattus.

Laupäeva pärastlõunal avalikustaski Farmi oma Facebooki lehel, et seoses tehnoloogiliste probleemidega on nad sunnitud müügilt kõrvaldama mannapudingu maasikamoosiga, mille säilivustähtaeg on kolmas juuni.

Farmi turundusjuht Ruta Kallaspoolik ütles Postimehele, et hetkel vastus põhjuste kohta veel puudub, kuid toode on kõigist kauplustest eemaldatud. «Meie hetke info põhjal oli probleem ainult sellel tarbijal, aga uurime asja,» lisas ta.

Farmi palub probleemide korral pöörduda nende poole meilitsi aadressil piim@farmi.ee ning vabandab tarbijate ees.