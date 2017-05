Lugeja küsib: kas alaealisega võib sõlmida käsunduslepingu?

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Kaire Saarep:

Enne lepingu sõlmimist tuleb vaadelda, milline on tehtava töö sisu ja seejärel otsustada, milline leping sõlmida. Tööleping tuleks sõlmida juhul, kus tehtav töö vastab järgmistele tingimustele:

kindel töö tegemise aeg (sealhulgas töötamine graafiku alusel);

töötamine tööandja ruumides;

igakuise perioodilise tasu saamine;

ja kõige olulisem – allumine tööandja juhistele. Kui ettevõttes on inimene, kes õpetab noort ja kontrollib, kuidas töö tehtud saab, siis allutakse tööandja juhistele.

Käsundusleping eeldab, et käsundi täitja on oma valdkonna professionaal, ta osutab iseseisvalt teenust ehk sisuliselt on nagu ettevõtja. Käsunduslepingu sõlmimine alaealisega võiks kõne alla tulla näiteks juhul, kui ta on muusik, kes tuleb ühel õhtul oma instrumendiga hotelli esinema.

Kui töö on hooajaline, siis on võimalik sõlmida tähtajaline tööleping. Näiteks hooajaliste suvetööde puhul võib töölepingu sõlmida kuni suve lõpuni. 16-aastane, kellel on põhikool lõpetatud, on mittekoolikohustuslik ning võib täistööaja korral töötada kuni kaheksa tundi päevas ja 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Kui töötaja võetakse tööle osalise tööajaga (näiteks arvestuslikult neli tundi päevas ja 20 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul), siis on võimalik tööaega summeerida, s.t. ühes päevas/nädalas/kuus töötab rohkem, teises vähem (kuid mitte üle alaealisele ettenähtud tööaja, ületunnitöö kokkulepe alaealisega ei ole lubatud).