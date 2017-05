Fidget Spinneri leiutaja ei teeni mänguasjalt sentigi

Cathrine Hettinger istus 20 aastat tagasi ühe suurima mänguasjatootja Hasbro asepresidendi ukse taga ja keerutas enda leiutist – Fidget Spinnerit.

«Hea asi oli see, et fidget spinner'i keerutamine rahustas mu enne kohtumist maha,» sõnas Hettinger.

Kui Hettinger lõpuks asepresidendi jutule sai, siis ei näinud mänguasjatootja fidget spinner'i võlu ja saatis naise minema. Samal aastal sai Hettinger mänguasjale patendi.

Selle aasta alguses aegus Hattingeri patent mänguasjale ning mänguasjatootjad, nagu näiteks Hasbro, saavad müüa mänguasja, ilma, et peaksid oma saadud tulu leiutajaga jagama. Hattinger ise kinnitab, et see teda ei morjenda, sest mänguasja idee seisneb selles, et inimesed saaksid oma närve rahustada viisil, mis kellelegi ega millelegi liiga ei tee.

Idee luua selline mänguasi tekkis Hattingeril 1980ndatel aastatel, kui ta viibis Iisraelis ja nägi, kuidas noored poisid loopisid kive politseinike pihta. Ta soovis leida abivahendi, millele lapsed saaksid oma üleliigse energia suunata. «See sai alguse rahu edendamise eesmärgil,» sõnas ta.

Seda, et mänguasjade ettevõtjad tema leiutatud mänguasja toodavad ja edasi müüvad ning sealt saadud tulu temaga ei jaga, ei pea Hettinger probleemiks. «Võib-olla oleksin ma pahane, kui see toode oleks mul leiutatud raha saamise eesmärgil,» sõnas ta ja lisas, et praegu on ta lihtsalt õnnelik.

Fidget Spinner on keerutatav mänguasi, mille hind jääb enamasti alla kümne euro.